周三美股主要指數全面大漲，道瓊指數漲逾400點，由科技股領軍，標普500指數漲2.6%，創下6月8日來收盤新高，那斯達克指數飆升逾4%，創下2020年4月來最大單日漲幅，費城半導體指數漲4.75%，台積電、日月光、聯電ADR亦表現亮眼，漲幅介於近4%～逾6%。

聯準會如市場普遍預期宣布升息75個基點（3碼）以對抗創下40多年新高的通膨，並暗示之後可能放慢升息步伐。微軟、谷歌母公司Alphabet、德州儀器等企業季報為大盤增添更多樂觀氣氛。

大盤在午後站上全日高點，道瓊指數一度急升逾570點，標普500指數曾飆漲3.02%，那斯達克更一度漲4.5%，因聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）對於9月會議的升息幅度抱持開放態度，並表示央行終將在某個時間點減緩升息力道。他在記者會上表示，聯準會可能在9月再次升息75個基點，但這將取決於數據。在第二季國內生產毛額（GDP）數據於周四公布前，鮑爾表示他不認為美國經濟目前處於衰退，此番發言亦為市場帶來提振。

★主要指數

道瓊指數漲436.05點或1.37%，收32,197.59點。

標普500指數漲102.56點或2.62%，收4,023.61點。

那斯達克指數漲469.85點或4.06%，收12,032.42點。

費城半導體指數上漲132.04點或4.75%，收2,911.00點。

★消息

聯準會連續第2次會議升息75個基點，創下1980年代初時任主席的沃克（Paul Volcker）掌舵以來最激進的緊縮力道。目前聯邦基金利率目標區間升至介於2.25%～2.5%。鮑爾在會後記者會上的發言，點燃央行將放緩升息步伐的希望。投資人擔心聯準會接連大幅升息可能將經濟推入衰退。鮑爾雖表示9月可能再次升息75個基點，但也強調最終決定視經濟數據而定，「隨著貨幣政策立場進一步緊縮，在我們評估所有政策調整如何影響經濟和通膨時，放慢升息腳步可能成為適當之舉。鮑爾並表示他不認為目前美國經濟處於衰退，因為「有太多經濟領域表現得太好」。

美國參議院周三以64票對33票表決通過精簡版晶片法案（CHIPS-plus），眾議院排定於周四接力表決，若如預期獲兩院通過，美國總統拜登料將在下周初簽署完成立法。

美國10年期公債殖利率一度跌5.66個基點，最低跌至2.7503%。

周三紐約期油收漲2.28美元或2.4%，為每桶97.26美元。倫敦布蘭特期油收漲2.22美元或2.13%，為每桶106.62美元。美國原油庫存跌幅超出預期，以及俄羅斯減少對歐洲的天然氣供應，給油價帶來提振。

美國各交易所成交量總計為105.6億股，過去20日均量為108.8億股。