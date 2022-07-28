★分析

Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen表示，鮑爾沒有對9 月會議的升息做出具體承諾。

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示，這是一份「讓人鎮定下來的聲明」，且前一天發布的部分企業財報意外強勁。

貝萊德iShares美洲投資策略部門主管Gargi Chaudhuri表示，讓市場鬆了一口氣的原因是聯準會承認其政策可能對經濟增長造成影響，他們體認到這就像雙面刃，以經濟增長換取對抗通膨。這種認知是我們今天才看到的，之前都未曾聽過。

★類股

標普500指數11大類股全面收高，通訊服務類股漲5.11%，漲幅最大，其次為科技股漲4.29%，非必需消費類股漲3.85%。具防禦概念的公用事業股漲0.11%，漲幅最小。

標普500成長股指數大漲3.9%，創下2020年4月來最大單日漲幅。科技股和成長股的估值很大部分取決於未來的現金流，成為利率升高前景最大的受災戶之一。

中概股組成的金龍中國指數勁揚1.7%。

★重磅股

重量級科技股全面大漲，蘋果漲3.42%，微軟漲6.69%，亞馬遜漲5.37%，Alphabet漲7.66%，特斯拉漲6.17%，Meta漲6.55%，網飛漲6.00%。

道瓊指數成分股方面，微軟位居漲幅榜首，其次為Salesforce漲5.77%。3M收跌1.34%，表現最疲弱。

主要晶片股齊揚，輝達漲7.60%，德州儀器漲6.65%，超微漲5.36%，應用材料漲4.60%，恩智浦漲3.99%，美光漲3.74%，英特爾漲3.13%，高通漲2.30%。

★焦點股

Alphabet大漲約7.7%。谷歌（Google）搜尋廣告事業意外強勁，其母公司Alphabet上季營收表現沒有落後華爾街預期太多，顯示該全球最大線上廣告銷售平台或許比規模較小的競爭對手更能經得起全球經濟衰退帶來的衝擊，緩解投資人對於廣告業務放緩的擔憂。在旅遊和零售業廣告帶動下，谷歌第二季搜索廣告營收年增近14%，達到406.9億美元，優於分析師預估的401.5億美元，並貢獻集團整體營收高達81%。

微軟收漲6.7%。受美元走強、個人電腦（PC）銷售放緩，以及廣告主的支出縮水影響，微軟上季業績表現略遜於市場預期，但在強勁的雲端運算服務需求帶動下，該公司看好本財年（自7月1日起）營收將實現兩位數增長，顯示微軟仍持續受益於這場大流行病觸發的混合工作模式。雲端運算服務部門Azure上季營收年增40%，不及分析師預估的年增43%。若排除匯率因素，該事業營收年增46%。微軟表示，這仍是雲端業務表現最好的一季，Azure訂單額創下歷史新高。涵蓋業務範圍較廣泛的Intelligent Cloud部門上季營收年增20%，為209億美元，優於分析師預測均值191億美元。

T-Mobile US上季獲利超出市場預期，並為今年來第二次上修用戶增長預測，股價收漲5.2%。

臉書母公司Meta Platforms即將在盤後發布財報，股價收漲近6.6%。

德儀（Texas Instruments）大漲6.65%，該美國晶片大廠第二季營收年增14%，為52.1億美元，優於市場預期的46.2億美元。旗下最賺錢的工業和汽車晶片事業營收分別實現高個位數和20%的增長。第二季經調整後每股盈餘為2.45美元，優於市場預期的2.12美元。德儀預估本季營收介於49億～53億美元，優於分析師預估的49.7億美元。

★台股ADR

台股ADR全面收高。

台積電ADR漲3.80%，收87.63美元，換算台股價格為524.62元。

聯電ADR漲6.16%，收6.89美元，換算台股價格為41.25元。

日月光ADR漲5.60%，收5.85美元，換算台股價格為87.56元。

中華電信ADR漲1.82%，收40.35美元，換算台股價格為120.78元。