友達（2409）公告2022年第二季財報，合併營收為628.8億元，較前一季減少22.9％，歸屬母公司業主之淨損為56.3億元，基本每股損失約0.59元。友達將在28日下午舉行法說會，說明下半年市況和營運展望。

友達表示，4月公司部份生產及出貨受到中國封控影響，加上通路庫存水位偏高，終端消費需求不振，壓抑品牌拉貨力道，對公司的營運壓力高於預期，導致公司單季營收為628.8億元，較上季衰退22.9％。獲利表現亦受到營收衰退影響，毛利率滑落到2.7％，本業由盈轉虧，營業淨損為46.5億元，歸屬母公司淨損為56.3億元，基本每股損失0.59元，單季轉虧。

展望第三季，友達表示面對產業逆風及諸多總經不確定性因素，公司會持續做好現金流管理，維持健康的財務體質，並加速雙軸轉型，以期強化友達的企業競爭力，並將未來面板景氣波動對公司營運的影響降到最低。