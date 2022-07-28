台灣女星郭碧婷和向華強長子向佐的婚姻近來頻傳亮紅燈，郭碧婷的爸昨天更是發文切割，表示是被過度解讀，自己根本沒有在挺女婿，強調：「我只是說實話，親家是對女兒很好，幹嘛要解讀成我挺那個亂來的」，而向佐過去上實境秀做婚前檢查的片段最近被挖出，因長期吃止痛藥，當時向佐被診斷腎的年齡已有70歲，沒想到最後還是拚生子成功，而且還連續跟郭碧婷集滿「好」字。

向佐先前被大陸八卦媒體爆料，指向佐趁郭碧婷不在北京時，私邀美女來家中，當時向太（陳嵐）便幫忙否認，強調對方只是幫他處理工作的「大姐姐」，兩人僅有商業往來沒私情，接著又有性感網紅拋出和向佐的曖昧視訊截圖，向太表示已經準備提告。

向佐曾上節目做婚前健檢。（圖／翻攝自吃瓜姐妹社微博）

而郭碧婷的爸先前證實女兒在台灣坐月子，留言說：「這你可別亂說，人家把媳婦照顧的好好的一點也沒虧待，事實就是事實」，並表示有些東西不能僅看表面，外界以為他相信女婿，他則澄清自己只是承認親家對郭碧婷很好，不代表他支持「那個亂來的」。

向佐當時被宣判腎已經有70歲。（圖／翻攝自吃瓜姐妹社微博）

而從小習武的向佐先前在節目上跟郭碧婷做婚前檢查，向佐坦言每次都是「紅字比黑字多」，尤其聽到腎臟被宣判已經退化到70歲，更是讓他臉色一沉，向太則緩頰說：「都是吃止痛藥吃的」，而這片段最近也被翻出，網友調侃說：「腎功能還不好，還有兩個孩子」、「為什麼如此透支腎功能？」、「就這腎得注意休息，老實點吧」、「這腎功能衰老的也太嚴重了」。