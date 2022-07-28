1輛大貨車司機在路口等紅燈，見交通號誌轉換成綠燈準備轉彎時，突見左前方衝出1位闖紅燈機車騎士，差點鬧出人命，司機怒跟上去狂噴：「你是青冥嗎！沒看到紅綠燈哦」，騎士被罵後還縮了一下，影片曝光後，網友們直呼：「要不是大哥有注意不然就晚七天回家」、「大車駕駛好含蓄哦」，「真的是青瞑歐兜麥」。

機車騎士不要命闖紅燈，差點鬧出人命，網驚：「要不是大哥有注意不然就晚七天回家」。（影／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

臉書粉專《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》日前貼出一段行車紀錄器影片，畫面中可見，1輛大貨車綠燈準備轉彎時，前方突然衝出1輛闖紅燈車的機車，嚇得司機狂按喇叭，見騎士仍淡定經過，貨車司機怒追上去，搖下車窗用台語對騎士大罵：「你是青冥嗎！沒看到紅綠燈哦！台灣就是有你這種」，騎士見自己做錯事，乖乖地讓司機罵完，完全不敢回嘴。

貼文一出，網友們紛紛留言：「他大概做夢也沒想到大車司機居然會追上來罵他，看到大車還敢闖紅燈，也真的是不要命了，萬一大車司機沒注意到，搞不好就這樣去了」、「這種被罵左耳進右耳出，以後照闖不誤」、「好險沒有撞下去，不然又是大車的錯」、「噴他還縮一下，會怕啊？闖紅燈的時候怎麼不怕」。

也有網友說：「大車駕駛好含蓄哦！是我遇到，對方的祖公祖嬤都給他請出來了」、「司機大哥讚喔。市府該頒發優良駕駛給你」、「司機讚!應該在它後面按喇叭按到耳」、「真的是青瞑歐兜麥，要不是大哥有注意不然就晚七天回家，教訓的好出門闖紅燈害人害己」。