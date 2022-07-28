歐洲股市周三收高；一系列優異的企業財報包括裕信銀行和英國Smurfit Kappa，為低迷的市況提供一些安慰。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲1.99點或0.47%，為428.12點，指數收在近七周高點。美聯準會的升息動作也為市場關注焦點。在歐股收盤後，聯準會宣布升息75個基點。

與俄羅斯業務關聯較多的義大利裕信銀行上調今年財測，並宣布實施先前擱置的股票回購計畫，收盤大漲8.6%，報9.39歐元，也推動義大利MIB指數大漲1.5%。

美股隔夜微軟、Alphabet的股價上漲，提振市場情緒。分析師還指出，許多令人失望的財報表現，已經列入估值。

Peel Hunt經濟學家和策略師Ian Williams說，對整個第二季財報，我們已經對各個市場進行很大程度的「降價」。而對於成長、歐洲天然氣供應，以及央行收緊的擔憂，在此背景下，投資人似乎逐一針對每一檔股票在檢視公司的業績報告。

根據Refinitiv數據，歐股成分股企業的第二季獲利為年增23.1%。目前約有35%家公司已公布財報，其中有60%企業表現優於預期。

在威茲航空大漲10.4%推進下，旅遊休閒股上漲3%。威茲宣布上季營收成長3倍，並稱強勁旅遊需求正在支撐機票價格。

法國IT諮詢公司源訊(Atos)宣布獲得融資之後，大漲16.2%，漲幅居冠歐股。

法國支付公司Worldline公布上半年樂觀業績後，股價大漲13.8%。

Smurfit Kappa上漲5.5%，報2846英鎊；該歐洲最大包裝紙製造商上半年核心獲利增加50%，並提高派息。

礦商力拓集團(Rio Tinto)公布上半年獲利下滑之後，下跌0.7%。

愛迪達跌5.1%，報161.1歐元；該公司下調今年獲利目標，並將之歸咎於中國從防疫解封中，復甦速度過慢。