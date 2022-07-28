台中滷味攤槍擊案進入第4天，警方大規模搜山追緝凶嫌，仍無所獲。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

台中滷味攤槍擊案進入第4天，警方大規模搜山追緝凶嫌，仍無所獲。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

台中潭子滷味攤槍擊案已進入第4天，林姓嫌犯擁槍往太平山區逃命，全案成立專案小組由檢察官偵辦指揮，惟警方大規模搜山至今仍無所獲。有員警在搜山中不慎被竄出虎頭蜂攻擊螫傷，所幸緊急救治後已無大礙。

41歲林姓嫌犯疑因不滿前妻與34歲未婚曾男過從甚密，24日深夜駕駛BMW到曾男在潭子經營的滷味攤前，下車持槍朝他開3槍後，立刻跳上車往市區揚長而去。

中部打擊犯罪中心、台中市警察局刑事警察大隊、鑑識中心、大雅警分局及太平分局等單位旋即成立專案小組，擴大調閱周邊監視器，當晚在太平山區產業道路尋獲車輛，並投入大批警力展開搜山緝捕行動，不過至今已進入第4天，仍無所獲，外傳林嫌恐已逃往太平山區鄰近的南投。

大雅警分局指出，為儘速將林嫌追緝到案，警方仍持續動員警力擴大搜山追捕緝凶，連夜不眠不休沿山路位置展開搜尋，包括山區廢棄的空屋、無人居住的果園倉庫等，由於林嫌擁搶，員警小心翼翼搜查，更有員警還被竄出虎頭蜂攻擊，因躲避不及遭螫傷，所幸緊急救治後已無大礙。