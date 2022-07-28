這下子史蒂芬柯瑞恐怕將會不太滿意勇士的續約操作了！根據《The Athletic》記者馬克斯湯普生28日爆料，勇士當家前鋒「追夢」卓雷蒙格林打算跟勇士索討4年1.38億美元頂薪續約，因為追夢自認是勇士王朝核心之一，可是勇士卻計畫等到明年再說。

「所有的跡象都顯示，勇士目前沒有打算給卓雷蒙格林頂薪續約的計畫，且今年休兵期不會給他任何類型合約，」馬克斯湯普生表示，「卓雷蒙格林的合約還剩兩年，他可以提前一年跳出合約，可是勇士現在寧願等到明年夏天再跟他談續約的事。」

馬克斯湯普生表示，假如卓雷蒙格林沒有得到來自勇士的頂薪續約，或許將會考慮其他選擇，探索一下他在自由市場的行情，「這是勇士管理階層必須面臨的風險，畢竟卓雷蒙格林上季打得充滿鬥志，想跟勇士證明他配得上頂薪，他可在場上帶來很大影響力。」

如此一來，勇士勢必承擔卓雷蒙格林可能走人的風險，假使真的沒辦法留住他，恐怕柯瑞將會很不開心，因為柯瑞早就放話想跟卓雷蒙格林、克雷湯普生繼續並肩作戰下去，勇士這次的續約操作必須更加小心翼翼才行，免得弄到勇士內部崩盤窘境。