今天在大聯盟場上天使以4：0戰勝皇家，這是他們時隔1個月再次拿下連勝，相當難得，目前戰績是42勝56敗暫居美聯西區第4。此戰他們派出楊克(Janson Junk)先發投球，他繳出5局無失分的好表現，並飆出8次三振，接任的4位投手也合力完封對方打線。而備受矚目的大谷翔平3打數1安打貢獻1分打點，並選到2次保送。

Sho Single✅

Shohei Ohtani singles and drives in a run against the Kansas City Royals at Kauffman Stadium in the 7th inning.😎

Angels 4 - Royals 0 7th

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天使上一戰以6：0完封皇家，今天再次賞給對手鴨蛋，並拿下睽違1個月的連勝，楊克本季首度出任先發，主投5局被敲4安打無失分，有8次三振1次保送，目前出賽2場自責分率還是0，或許在先發戰力不足情況下他能補上空缺。而天使打線在5局開攻，高斯林(Phil Gosselin)和馬爾許(Brandon Marsh)用安打進帳2分。

大谷此局遭敬遠保送，可惜下一棒被三振。7局天使再進攻，馬爾許用深遠三壘安開頭，維拉斯奎茲(Andrew Velazquez)、大谷陸續補上一壘安送隊友回本壘得分，將比數擴大到4：0領先，大谷此戰3打數1安打貢獻1分打點，吞下1次三振但有2次保送上壘，3度踏上壘包，打擊率.257，在今天先發打線僅次沃德(Taylor Ward)、瑞吉福(Luis Rengifo)。

而天使為人詬病投手群近兩戰發揮出色，楊克下場後旺茲(Andrew Wantz)、盧普(Aaron Loup)、泰普拉(Ryan Tepera)、伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)都成功守住，合計投4局被敲3安打無失分，送出5次三振無任何保送，最後靠著投打穩定發揮下，先發投手楊克取得大聯盟首勝，生涯出戰6場累積1勝1敗，自責分率2.82。