民進黨台北市長參選人陳時中投入選舉後，造型和擔任衛福部長時大不同，讓民眾黨立委蔡壁如忍不住說，陳時中一下子就從油膩老頭蛻變成魅力熟男，「都說權力是最好的春藥，沒想到光是宣布參選也有減齡效果。」

蔡壁如昨（27）日在臉書表示，陳時中稱台北市停滯8年，一句話否定了台北市府8萬多名公務員的努力，但陳時中的「牛肉」又在哪裡？她說，陳時中的競選調性傳出將以「尊嚴」為概念，但這只是另一個矯情的文青體嘴炮式選舉，「不過是喊膩了的『抗中保台』的替代詞。」

蔡壁如指出，陳時中參選後褪去公務員的白襯衫，換上合身畢挺的高級西服，原本有些乾枯的灰白髮現在妥貼潤澤，衰老的眼泡不見了，連不討喜的法令紋都變淺了，「68歲的陳時中一下子從油膩老頭蛻變成魅力熟男，都說權力是最好的春藥，沒想到光是宣布參選也有減齡效果。」

蔡壁如說，陳時中有超華麗的競選團隊、媲美總統蔡英文的維安規格，凡開口必定歡聲雷動，甚至出門掃街還如朕親臨，連媒體版面都幾乎看不到負面報導，「用金錢堆積出來的陳時中一個人的『豪華尊嚴』式選舉，卻用一句『台北停滯八年』扼殺台北人的尊嚴，真的是覺得台北人很好騙嗎？」