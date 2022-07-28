國民黨桃園市長參選人張善政臉書全文。（摘自張善政臉書）

民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波連環爆，其中關鍵調查員余正煌昨透過聲明，嚴正否認抄襲，引發各界關注。對此，國民黨桃園市長參選人張善政今早發文直言，林的指導教授、國安局長陳明通以仗勢凌人謊言為林護航，發言已逾越分寸，呼籲陳、林2人出面說明，別成了教育罪人。

張善政指出，學術倫理、誠信政治、文官不受欺壓這3個價值需共同守護，余正煌的澄清面對陳明通、林智堅的雙重權勢，這位基層公務員所面對的壓力可想而知，而余的聲明也顯示，陳先前之說明，是種仗勢凌人的謊言，為林智堅論文抄襲護航，並以基層公務員為犧牲品。

張善政認為，陳明通身為國安局長，也是林智堅論文的利害關係人，應謹守分際，但其發言已逾越分寸，甚至陳、林2人拒絕前往台大接受約談，只願提供書面說明，一位台大教授和台大碩士，竟不敢回校面對調查，更是種心虛和怯懦。

張善政說，他身為台大人，也曾任台大教授，有責任為母校的聲譽站出來說話，大學若沒有學術倫理、政治若失去誠信、文官若成掌權者的犠牲品，國家就會一步步沉淪，「我呼籲陳明通與林智堅，配合台大的調查，出面說明，不要變成教育的罪人」，同時也呼籲台灣人民一起守護公道是非，別讓下一代生活在謊言和虛偽中。