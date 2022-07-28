大陸電動車駕駛因眼睛太小遭自駕系統誤判。（圖／取自@常岩CY微博）

近日大陸汽車網紅、微博博主@常岩CY因眼睛太小被電動車自駕系統判斷在睡覺一事引起熱烈討論，該駕駛表示，先前駕駛特斯拉都沒有遇過此狀況，但後來駕駛通用、小鵬及蔚來等電動車卻被接連判定「眼睛疲勞」、「睡著」而無法正常行駛，此狀況吸引汽車商關注，強調會盡快解決問題。

IT之家報導，博主@常岩CY透露，最早使用的自駕系統是特斯拉的Autopilot，但該系統是透過是否觸碰方向盤進行判讀，因此並沒有遇到問題，沒想到，先前赴美國試駕通用汽車的自駕系統，卻被系統判定過疲勞，當時工程師回應，會將此狀況列入未來修改的方向。

報導提到，只要自駕系統是透過監測眼睛進行判斷，都會因其眼睛太小而無法做出正確判斷，因此他測試小鵬自駕系統，車輛會提醒駕駛已經睡著，測試蔚來電動車時，則出現一上車就被判定疲勞、已睡著，駕駛嵐圖電動車時也會被認為駕駛出現睡意，冬天時會從冷氣吹出冷風。

他哀怨表示，「我用了很多品牌的DMS，但截止目前，無一能通過我這一關，因為這些功能與高階的輔助駕駛息息相關，我突然意識到，我以後連這些高級輔助功能都不能正常使用了，只因為我眼睛小。」

此事引起網友們熱烈討論，小鵬汽車董事長兼執行長何小鵬回應，已經針對此問題進行處理，蔚來汽車也成立研究小組，希望能盡快找出解決辦法。該名博主開玩笑表示，「希望最後的決定不是何小鵬給我錢開眼頭。」