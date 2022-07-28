力暘能源集團旗下子公司「銧昊公司」中部地區再增一案，於台中龍井區建置一座2.1MW名為水瓶之儲能系統；本次龍井儲能案場預計裝設一個40呎貨櫃內將搭載14個stack，由美商POWIN之台灣獨家代理商立達儲能負責交貨，並由天宇工業獨家代工生產。

「銧昊公司」表示，完工後將參與台電的調頻輔助服務系統(AFC)，為電力交易平台中難度較高且需要快速反應之儲能項目，當台電電網需要支援時，儲能系統必須在1至10秒內快速反應調頻，以維持電網穩定，避免跳電。而此也將考驗儲能設備的效能。

「銧昊公司」並於昨（27日）天邀請台電台中區處長官蒞臨舉辦動土典禮。其中除苗栗頭份案場裝置容量高達12.6MW之外，金門古寧標案規模也相當大，短效儲能系統(2MW/1MWh)及長效儲能系統(4MW/24MWh) ，將有共25MWh電池櫃之設置規劃。

為求儲能設備效能足供所需，「銧昊公司」特別採用北美前三大儲能設備商美國「POWIN」之儲能系統，美國「POWIN」擁有10年以上儲能經驗，在世界各地已經成功建置2800MW以上儲能案場，具有堅強的消防安控系統設計及實務能力。所採用的電池櫃則是由台灣儲能電池組裝大廠：天宇工業選用安全性高壽命最長的磷酸鋰鐵電池芯所組成。

力暘能源集團旗關係企業立達儲能董事長莊嘉原表示，此案雖僅達2.1MW但仍受台電及相關主管單位重視，隨著近日全台高溫屢創新高，用電量吃緊，呼籲大家體諒台電之外，也喚起各界對電力供應及儲存需求的重視。