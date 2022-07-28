日本「國民老婆」新垣結衣和音樂才子星野源因2016年合作電視劇《月薪嬌妻》擦出愛火，並於2021年5月正式升格為夫妻，讓不少人陷入「失戀潮」，而近日因推出新電影《GHOSTBOOK妖怪圖鑑》而在勤跑宣傳的她，近日卻傳出老公星野源確診新冠肺炎，她接到消息後也緊急取消行程接受檢查。

星野源的經紀公司稍早於官網上發出聲明，表示星野源26日深夜前往錄製廣播節目「星野源的All Night Japan」前，曾測量體溫並接受檢測皆無異狀，不料卻在收工回家後開始感覺到身體不適，也出現輕微發燒的症狀，27日接受PCR檢測就確診為陽性，緊急取消所有行程，並通知相關單位。

星野源 新型コロナウイルス感染に関するご報告https://t.co/MHW0P4InDT — 星野源 Gen Hoshino (@gen_senden) July 27, 2022

而原本要出席婚後首部新電影《GHOSTBOOK妖怪圖鑑》上映活動的新垣結衣，接獲消息後也緊急取消了這兩日的宣傳行程接受檢測，所幸結果為陰性，但許多粉絲還是紛紛湧入關心「保重，早日康復」、「希望你們都沒事，注意身體狀況」、「拜託女神千萬不能有事啊」掀起熱烈討論。

事實上，新垣結衣自去年宣布結婚後就暫時休息了一段時間，直到近日才露面為新作品宣傳，而不久前她一現身宣傳活動就因樣貌有些改變而受到網友關注，紛紛表示「婚姻究竟給她帶來了什麼」、「頭怎麼禿了」、「老婆怎麼了」、「突然GET不到她的美了」、「不敢相信這是我老婆」、「星野源到底對她做了什麼」意外引發話題。