大S前夫汪小菲最近瘋傳和女星張穎穎假分手談地下情，引來張蘭多次在直播上動怒，一下暗指對方是臭蟲，一下又譏是「二手貨」。而汪小菲這回似乎打定決心和張穎穎勇敢愛，近日數度被拍和張穎穎出雙入對。今(28日)大陸媒體又拍到他帶張穎穎跟朋友聚餐，兩人離開餐廳後，昔日的「京城四少」之一汪小菲還為了繳停車費不惜淋雨，讓女方先上車，可見他護花心意。

汪小菲和大S離婚後就傳出和張穎穎秘戀，狗仔葛斯齊還指兩人疑有「家法」約法5章，其中一條要求汪小菲酒後不能亂懷念舊愛，被發現的話會被罰500萬人民幣，相當於2244萬台幣，而張穎穎曾抱怨因為汪小菲「壞了身體」，葛斯齊則爆料張穎穎替汪小菲墮過胎。

汪小菲請工作人員撐傘送張穎穎上車，自己淋雨去繳停車費。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

然而對於汪小菲的新女友，張蘭似乎相當不滿意，先是開酸：「有什麼不敢公開的，那臭蟲上身蘭姐就給她彈了，真要是一個好女人，有什麼不敢公開的」，並否認汪小菲和張穎穎同居。而最近張蘭開直播又被問到此事，她便擺臭臉說：「蘭姐第一不住二手房，第二不要二手貨，第三別人的貨，蘭姐連想都不想，所以別拿這個和我開玩笑。」

而汪小菲和張穎穎上月被狗仔拍到一起到法喜寺，接著又在重慶被路人偶遇，腳上還穿著情侶鞋，據《搜狐娛樂》報導，最近汪小菲和張穎穎被拍一同從餐廳離開，當晚下著雨，工作人員撐傘先上送張穎穎上車，汪小菲則是淋雨走在後面，之後又淋雨去繳停車費，隨後才上車跟張穎穎一同離開，網友見此笑回：「張蘭又要氣瘋了」、「蘭姐別看」、「不用一直跟著他們吧，沒必要」。