媒體人彭文正提出確認蔡英文的博士論文不存在之訴，台北地方法院更一審上個月由法官張詠惠進行辯論程序，通緝中的彭以遠距視訊參與後，聲請法官迴避並馬上退庭，彭連續提2件聲請案，但台北地方法院民事第一庭及第八庭都各裁定駁回，彭不服可抗告。

彭聲請第1件法官迴避理由是，承審法官張詠惠法官在蔡英文當選連任總統後之第4天，以他提的訴訟在法律上顯無理由為由，不經言詞辯論逕以判決駁回，經台灣高等法院廢棄原判決發回更審，更一審承審卻仍為張詠惠法官。

另件聲請案是彭文正主張，他的律師李震華及張靜2020年對張詠惠法官提起自訴，認張詠惠法官涉犯公文書登載不實罪等罪，他也提起民事訴訟請求張詠惠法官賠償他200萬元及登報道歉，並於主持之「政經關不了」節目多次抨擊張詠惠法官。

彭說，雖然他及律師提起之民、刑事訴訟均遭駁回或敗訴，但難期待張詠惠法官能於本案事件審理中能不遷怒、不貳過，顯難認為其會善盡闡明義務並公平審理，自有執行職務偏頗之虞，為此，聲請本案承審法官迴避。

台北地院民事第一庭及第八庭，各自審理後認為，彭文正只空言臆測法官恐有偏頗之虞，惟迄未於聲請之日起3日內就其主張承審法官執行職務有偏頗之虞，提出可即時調查之證據以供釋明，無法認定承審法官執行職務有偏頗之虞，裁定駁回他的聲請。可抗告。

彭男提起民事訴訟主張，蔡英文未有合格通過之「西元1984年版英國倫敦政經學院（LSE）博士論文」（下稱系爭論文），無博士論文即無法取得博士學位，乃公眾周知之事，他因此事遭蔡英文提起妨害名譽之刑事告訴，指責他為抹黑、造謠、散佈假消息。

彭男說，蔡英文的論文是否存在，影響蔡可否向他主張侵權行為損害賠償責任，論文是否存在之爭執，造成他法律地位不安，為此起訴請求民事庭法官確認博士論文不存在。