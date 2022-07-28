日系外資針對智原(3035)出具最新研究報告，認為MCU領域逆風是短期現象，但其非MCU(核心ASIC業務)營收將更勝預期，對智原2023年續維持積極正向看法，故維持買進評等，但將目標價由350元調降到250元，主要是將本益比由原先的32倍下修到24倍。

日系外資表示，儘管智原第三季MCU(微控制器)營收表現恐不如預期，但其非MCU(核心ASIC業務)營收將更勝預期，故可以部分抵消MCU的弱勢，故智原維持其2022年的營收目標、即年成長逾60%。另外，智原認為MCU領域逆風是短期現象，預計到第四季、明年第一季營收將回到正季增。

日系外資表示，對智原結構性持樂觀態度，隨著量產(MP)營收的增長，維持其2023年盈利持續增長的預估，故重申買進評等，但智原預估第三季營收將呈現個位數季減少，其中，IP收入季增，NRE(委託設計)、 MP(量產)則呈現季減少，毛利率也預計會下滑2~3個百分點，略低於之前預測，因此，將智原2022年每股收益下修10%，目標價則由350元調降到250元，主要是將本益比由原先的32倍下修到24倍。

日系外資表示，儘管智原第三季營收會呈現個位數季減少，但管理階層仍維持全年營收成長逾60%的預估，並預計營收將在第四季度恢復季成長，主要動能來自強勁的ASIC(客製化晶片)可望會抵消MCU的疲軟，且智原對2023年續維持積極正向看法。

日系外資表示，智原透過多元化應用提高盈利質量，以對抗下半年MCU的疲軟，其不斷擴大客戶群，提升客戶MP(量產)比重，且產品生命週期長，看好智原盈利在2023年將持續成長。