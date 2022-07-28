美國國務卿布林肯今天宣布，將與俄羅斯外交部長進行俄烏戰爭以來的首次對談，還說美國已向俄方做出「重大提議」，以讓女籃球星格林納等美國人得以獲釋。

綜合法新社和路透社報導，布林肯（Antony Blinken）說，他預期將「在接下來幾天內」與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）針對提議釋放退役美軍陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）及格林納（Brittney Griner）一事通電話。

布林肯告訴媒體，格林納和惠蘭「遭到錯誤拘押，必須讓他們能夠回家」。

他說：「我們幾週前提出重大提議，要促成兩人獲釋。我們兩國政府反覆直接針對提議溝通，我會利用這些對話親自跟進採取行動。」

布林肯以此事敏感性為由，拒絕提供細節，或證實美國願意拿遭定罪的俄國軍火販子布特（Viktor Bout）來交換放人的相關報導。據美國有線電視新聞網（CNN）報導，布特正在美國服25年徒刑。

美俄兩國在俄烏激烈交戰之際已進行過一次換囚行動，華府4月間以遭定罪的俄籍毒販雅洛申科（Konstantin Yaroshenko）換回退役美軍陸戰隊員利德（Trevor Reed）。

美國總統拜登面臨讓格林納獲釋的壓力漸增，格林納在俄國面臨10年徒刑，她的妻子稍早指責拜登政府做得太少。

惠蘭在一家汽車零件公司擔任安全事務主管，2018年12月在莫斯科遭逮捕，2020年因從事間諜活動遭判刑16年，不過他否認犯行。

惠蘭的家屬透過聲明對拜登政府努力為此事奔走表達感激，並希望俄國「接受美方此次提議或其他讓步」，放惠蘭自由。

另一方面，格林納今天在俄國出庭受審時表示，她無意走私毒品進入俄國，還說雖然美國曾警告她別來，但為了不讓她的俄羅斯隊伍失望，她仍執意前來。

格林納是兩屆奧運金牌得主，曾奪美國女子職籃（WNBA）總冠軍，先前在俄羅斯打過球，她2月在莫斯科當局對烏克蘭發動進攻的幾天前遭拘押。

她因持有裝有大麻油的電子菸匣遭控走私毒品，在莫斯科近郊希姆基鎮（Khimki）出庭受審。

她今天在庭上表示，她仍不明白這個菸匣是如何放進她的包包。

身穿WNBA鳳凰城水星隊（Phoenix Mercury）T恤與黑色籃球褲的格林納說：「我沒有想過或計劃將違禁物質帶進俄羅斯。」

她補充說，「我並無意違反俄國法律」，還說自己「打包行李時很倉促」。

她還說，她無意在俄國使用違禁物質：「我不會做出任何傷害我隊伍的事。」