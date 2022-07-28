大學分科測驗放榜，許多即將轉換校門的大學新鮮人，正面臨選填志願的重大抉擇。國立陽明交通大學電機系主打「特殊雙聯學制」，甚至可申請到美國伊利諾大學，吸引不少學生表達高度興趣。

陽明交大電機系大四生張宸愷，今年1月赴伊利諾大學（UIUC）當交換學生1年，該校在電機領域排全球前5大，「有名校加持」對張宸愷來說，畢業後的路更加寬廣。

張宸愷透露，這次去美國還是他第一次出國，行前焦慮到血壓飆高；到美國上課，更完全不敢開口。後來他觀察周圍的亞洲學生，發現多數人「英文也沒多好」，這才不再糾結，積極融入課堂。

特別的是，陽明交通大學與電機系校友雙重資助，讓他的經濟負擔小了許多。張宸愷說，若順利拿到UIUC碩士學位，畢業後希望能留在美國就業，Meta（臉書）、 Nvidia都是他的第一志願。

陽明交大電機系助理教授李明峻直言，當初選填志願時，就是因為交換學生的誘因才進交大，出去後發現，台灣人也滿強的，「對我們這種在鄉下長大的小孩，學校能提供這樣的資源，可徹底翻轉人生」。