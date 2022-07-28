周三美國參議院通過備受注目的晶片法案。這項立法將補貼美國半導體產業，盼藉此提升國內晶片業面對中國的競爭力，並緩解衝擊汽車、武器、洗衣機、電玩等所有領域的晶片短缺問題。

在參議院以64票對33票表決通過後，眾議院預計將在周四接力表決這項晶片法案。若能順利獲兩院批准，美國總統拜登料將在下周初簽署完成立法。

這項名為《晶片與科學》（Chips and Science）法案將授權美國政府為國內半導體生產提供約520億美元補貼金，並為在美國興建的晶片廠提供價值240億美元的投資稅額抵減。該法案還將在5年內授權逾1700億美元用於促進美國的科學研究，以強化面對中國的競爭力。不過，美國國會仍須另外通過撥款法案，為這些投資提供資金。

參議院民主黨多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，這項法案將帶來高薪工作、緩解供應鏈、降低成本，並將保護美國的國家安全利益。

參議員華納（Mark Warner）表示，該法案將為10至15家新的半導體工廠提供資金，「如果我們沒這麼做，將不會再有另一座美國半導體製造工廠會在這個國家建造」。

一些參議員表示，中國曾遊說反對這項法案。參議員康寧（John Cornyn）表示：「對習主席和中國共產黨來說，這是糟糕的一天，美國這個『沉睡的巨人』終於意識到我們面臨來自中華人民共和國的挑戰」。

議員們表示，國會通常不會支持對民營企業提供巨額補貼，但中國和歐盟卻提供了龐大的獎勵措施。他們亦提到這涉及美國的國安風險。

為了促使國會採取行動，拜登和該法案的支持者以國安問題做為訴求，稱必須確保對許多消費品和軍事設備至關重要的晶片在美國生產。

參議員凱利（Mark Kelly）表示，如果美國失去台灣製造的晶片，美國的國內生產毛額（GDP）可能縮水10%，並阻礙汽車生產。

拜登亦敦促眾議院迅速通過這項法案，他表示：「在美國人擔心經濟狀況和生活成本之際，晶片法案就是一個答案，它將加速美國的半導體製造，並降低從汽車到洗碗機等所有產品的價格」。