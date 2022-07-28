為了搶88父親節餐飲商機，台北晶華酒店推出系列五星級美食饗宴。7月27日起在「晶華美食到你家」美食外帶外送平台開放訂購「父親節闔家外帶餐、蛋糕與禮籃」，有粵、滬、台、日、西式等五款套餐、二款蛋糕以及一款堅果禮盒可供選擇。8月5日至8日，館內二樓Robin's 牛排館則以美國帶骨牛為主題，將大塊吸睛的帶骨牛排結合霸氣直火炭烤的料理手法，與Robin's鐵板燒共同推出「爸氣十足父親節饗宴」，透過美味十足的豪邁料理，與爸爸歡度佳節。

台北晶華酒店主廚團隊延續去年大受市場好評的經驗，再次規劃出豐盛的「父親節闔家外帶餐」，包括晶華軒港籍廚藝總監鄔海明設計的「米其林烤鴨宴」，以「粵式小滿漢」打頭陣，主菜則是餐廳招牌料理「招牌片皮鴨三吃」、「鱈蟹西施泡飯」與「金銀蒜蓉蒸鮮鮑」，道道經典、值得細細品嘗，每套6,888元。「總鋪師白鯧手路宴」每套5,888元，則是首推廣受好評的「椒鹽白鯧」以及為爸爸滋補的養生湯品「瑤柱螺頭芽白燉烏雞」，前菜推出以台式經典手法料理的九孔鮑、牛肚、烏魚子等六款「古早味酒家菜」，搭配鹹香飽足的「干貝珍珠糯米飯」，豐美的佳餚成就餐桌上愉悅的節慶氛圍。

主打上海菜的「滬式花膠海派宴」每套5,888元，包含以醬滷九孔、無錫脆鱔、紹興醉雞等六道料理組成的「滬式小滿漢」，搭配人氣美味「滬式東坡肉」、鮮美的「鐵人乾燒大虎蝦」及經典的「上海菜飯」三款主食，以及用料豐富的「花膠火烔燉雞湯」，道道皆可品賞到主廚料理的用心。食肉的饕客可選擇由法籍主廚諾爾主導的「美國帶骨肋眼饗宴」，以及「頂級龍蝦海陸宴，前者包括重達1.2公斤、共40oz的「炭烤美國帶骨肋眼」，搭配「BBQ玉米沙拉」、「奶油起司通心粉」、「蒜香炒菇」，以及甜品「波本提拉米蘇」，每套4,888元。頂級龍蝦海陸宴則是以「波士頓龍蝦海鮮盤」以及「手工蝦漿」搭配「美國頂級無骨牛小排」、「丹麥雪花豬肉」及「西班牙松阪豬」三款肉品，佐以「季節時蔬盤」，每套5,888元。

歡慶父親節，位於台北晶華酒店二樓的Robin's 牛排屋將於8月5日至8月8日、連續四天於午餐與晚餐時段獻上「爸氣十足帶骨牛饗宴」，主廚以高溫直火豪邁炭烤各式帶骨牛，其中最值得推薦的頂級和牛戰斧，賓客將能夠一次品嘗到菲力、紐約客雙重享受的頂級丁骨、以及油花分布均勻的肋眼牛排部位，除了盡情享受大口吃肉的快感之外，請細細品嘗帶骨牛獨有、焦香撲鼻的骨邊肉，肉質Q彈、肉味十足讓人無限回味。套餐每人3,600元起，包含Robin's小農沙拉吧、精選湯品，及各式父親節限定手作甜品；隨餐另贈由格蘭父子推出、融合蘇格蘭威士忌與法國葡萄酒絕佳風味的「格蘭菲迪23年頂級法國葡萄酒桶單一麥芽威士忌」乙杯，今年就用霸氣十足的帶骨牛大餐滿足肉食主義的爸爸。

台北晶華酒店法籍點心行政主廚－裴洛偉（Nicolas Pelloie）操刀設計的父親節蛋糕「布朗尼的國王派」，是以法國過節必吃的國王派為發想，國王派是法國的傳統美食，起源於古羅馬時期的農神節，盛大宴席上每個家族會在派內放置瓷偶來決定「一日國王」，如今大部分法國人在每年初的聚會上仍有分食國王派的習慣，吃到藏有瓷偶的幸運兒，象徵能獲得一整年的好運。主廚此次悉心將傳統國王派內包裹的杏仁奶餡加入美式布朗尼，千層酥皮的部份也揉入可可粉製作，塗了蛋液烤成金黃的酥皮內包裹拌入波本威士忌、微醺甜蜜的巧克力布朗尼，一口咬下酥脆而香甜濃郁的新奇口感，讓人一試上癮，每份售價880元。

「波本威士忌提拉米蘇」是將晶華酒店30年來最經典的美味重新包裝，綿密滑順的瑪斯卡邦起士結合有著重烘焙咖啡味以及威士忌酒氣的微醺手指蛋糕，濃郁的起士與帶有細緻花草香、甜味及木質單寧味的波本威士忌碰撞產生美味火花，讓這份甜點保有經典而又帶有創新滋味，以玻璃樂扣盒盛裝也讓層層內餡一目了然，兼具美觀及環保，每份售價1,288元。

台北晶華為喜愛微醺爸爸打造的「裸麥威士忌堅果禮盒」，攜手哈德森 (Hudson) 美國威士忌，將其經典的曼哈頓裸麥 (Manhattan Rye) 威士忌 (350ml) 與Robin's餐廳內最廣受客人喜愛的綜合堅果、以及由芒果乾、芭樂乾、情人果乾等組成的手作果乾，以精美的外盒悉心包裝，每組售價1,888元，低調華麗充滿質感。