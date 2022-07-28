迎接即將到來的父親節，台北遠東香格里拉飯店準備各式美食美酒孝親提案，讓爸爸們盡享儀式感十足的五星級食尚饗宴，位於飯店38樓的馬可波羅酒廊特別於8月7日推出半自助式週日早午餐，除了沙拉吧、開胃菜和湯品外，還可以任選一道主菜，包含牛排、各式蛋料理等多樣主餐選擇，每位980元，。飯店於夏季周末推出的「夏日池畔野餐派對」，也特別於8月6和7日下午3點至7點供應父親節限定威士忌特調無限暢飲，送給爸爸度假感的池畔微醺午後。The Cake Room也以旅行為主題設計三款父親節造型蛋糕，外型吸睛、風味獨特，每個1,288元起，8/1前訂購再享早鳥85折優惠。

台北遠東香格里拉馬可波羅酒廊於8月7日推出的周日早午餐，餐點包含自助式沙拉、開胃菜及湯品，並有主廚現點現做的中西式豐富主餐選擇。例如「牛排佐煎蛋及配菜」、「班尼迪克蛋佐帕馬火腿及酪梨」、「歐姆蛋」、「格子鬆餅」、「法式吐司佐莓果、蜂蜜、鮮奶油」、「傳統台灣牛肉麵佐開胃小菜」、「鮮蝦豬肉餛飩湯佐乾拌雞蛋麵」、「鮮甜海味的港式魚片粥及配料」、「中式燉蔬菜佐白飯」、「地中海風味沙卡蔬卡北非蛋」等，每位980元+10％，8月7日周日上午8點至12點限定供應。

台北遠東香格里拉於暑假推出的「夏日池畔野餐派對」，結合野餐、露營、泳池及美食等元素，每週末都吸引許多親子遊客齊聚池畔享受戶外風格野餐，不僅可游泳戲水沐浴陽光，還可享無限暢飲特調、台灣啤酒以及一份主廚特製餐點，包含炸魚薯條、牛肉漢堡、風味熱狗堡、雞翅等多樣餐點可供選擇。父親節前的周末(8月6日和7日)特別於池畔酒吧加碼供應父親節限定水果風味威士忌調酒，包含芒果威士忌特調和莓果威士忌特調，讓爸爸們開心暢飲，盡享歡樂夏日時光。「夏日池畔野餐派對」住客成人票價500元，孩童300元；其餘成人賓客999元，孩童499元，以上均含無限暢飲軟性飲料與特調、台灣啤酒及一份餐點，另可加購限量夏日野餐籃，每份2,680元，包含喜舖CiPU繽紛帳篷，野餐籃內含炸蝦加州壽司、經典總匯三明治、杏仁達克瓦茲等七種甜鹹點，再享一瓶迷你酩悅香檳。泳池開放時間：每周六日下午3點至7點，需三天前預訂。

台北遠東香格里拉推出三款心意滿滿的父親節蛋糕，用甜蜜蛋糕表達對爸爸的愛與感謝。由法籍甜點主廚胡孟洋(Yann Roumanille)巧思設計，以旅行為主題，唯妙唯肖的造型向老爸致敬。第一款特製行李箱造型的「牛奶巧克力行李箱」，7吋1,288元，以巧克力堅果碎及牛奶巧克力慕斯製成海綿蛋糕，內餡使用酸甜鳳梨果醬交織多層次口感，精緻行李箱造型最適合紳士型男老爸。第二款充滿童趣造型的「黑醋栗冰淇淋蛋糕」7吋1,988元）向冒險王老爸致敬，酸甜口感的冰淇淋蛋糕上裝飾冰山和穿著極地冒險裝備的爸爸，趣味喜感讓人會心一笑。第三款則是以捍衛戰士飛行員裝飾的「黑巧克力歐培拉蛋糕」7吋1,688元），層層堆疊濃郁綿密的黑巧克力，酷炫造型代表辛苦打拚的爸爸們，是每個孩子心中英勇的捍衛戰士。

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