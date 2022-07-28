因著疫情而漸漸增加的網購、外送需求，物流人員及外送員也越來越多，三星就看準日夜在外、風吹雨淋的外勤人員需求，推出了全新5G軍規版三防機Galaxy XCover6 Pro，主打進階強悍效能及堅實耐用性，包括符合MIL-STD-810H美國軍規裝備標準、IP68防水防塵認證，能承受惡劣天氣、垂直跌落，還支援手套觸控模式，更具備可拆卸式電池，以及15W閃電快充及POGO充電座，使用客製按鍵等一系列便利輔助功能，更能方便日常工作，定價1萬9900元。