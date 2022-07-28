高雄某造船廠爆發BA.5群聚釀17人染疫，醫師沈政男表示，台灣大眾運輸人流指數比起5月下旬已上升20％，這將會成為BA.5傳播的沃土，畢竟按照現在的染疫率和疫苗覆蓋率，BA.2的病毒株每天仍新增2萬多人染疫，而BA.5的傳播力是BA.2的2倍，因此他建議應全面開放所有人打第四劑。

沈政男昨在臉書發文說，目前染疫人數440萬左右，以每天2萬人確診來算，1個月以後會有約500萬人染疫，比例仍低於現在的北北基桃。而北北基桃已陷入平原期，無法繼續下降，因此全台就算沒有BA.5來襲，也不會跌破萬例，這點他已說過很多次。

沈政男表示，7月27日死亡人數只有28例，這是因為作帳的緣故，今（28日）就會升高，以萬分之18的致死率來看，新增2萬多的死亡人數平均將近40。

沈政男指出，大眾運輸人流指數比起今年5月下旬，已經上升了20%，這將會給BA.5一個傳播的沃土。以現在的染疫率與疫苗覆蓋率，BA.2的病毒株仍能每天新增2萬多人確診，而BA.5的傳播力是BA.2的兩倍，屆時每天將會新增多少確診個案？

沈政男也說，三劑疫苗的保護力到8月中旬就會下降，這也有利於BA.5傳播。還有BA.2確診者的重複感染，雖只有20%的機會，但也會貢獻十分之一的BA.5案例。基於上述原因，實在不能低估BA.5的流行。

沈政男表示，疫苗公司專為BA.5研發疫苗，可見它不是一個好對付的亞變種。至於BA.5專用疫苗何時能引進台灣？美國說最快九月會上市，但也不確定，那麼台灣引近的時間當然就會更晚了。

沈政男建議應全面開放接種第四劑疫苗，理由是要衝高所有人的抗體效價，重新對BA.5築起防護牆。台灣不應跟隨美國的第四劑施打標準，因為台灣未染疫人口比例高達6成多，但美國只有3成多，天然防護牆的高度並不一樣。因此台灣應該藉由疫苗來彌補天然防護牆的不足。雖然免疫逃脫程度很高，總是不無小補。