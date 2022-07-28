相親10年還是沒對象！大陸四川重慶一名34歲男子目前在學校任教，一輩子沒談過戀愛，大學畢業就參加相親，10年來相親超過100次都失敗找不到另一半，他感嘆很大的原因都是女性比較苛刻、現實，導致他結不了婚。

大陸《重慶廣電》「第一眼」節目報導，這名許姓男子在重慶一所學校任教，3歲時父母離異，從此嚮往家庭的溫暖，因此大學剛畢業馬上投入婚活，有空就去相親碰碰運氣，花了上萬元人民幣、約台幣4.5萬元去婚介所，10年過去了相親超過100次，都沒找到對象。

許男指出相親失敗很大原因都是女性比較苛刻、現實。(翻攝自重慶廣電-第1眼微博)

記者問許男一直相親失敗的原因是什麼，許男回答，雖然自己也有一點因素，但很大部分都是女性比較苛刻、現實，例如女生們都會要求男方的身高要高、經濟狀況好等，但許男身高不到170公分，幾乎跟女方見面1次就被淘汰，還有女生第一次見面問他有沒有房子、稅後工資多少，讓他很驚訝。

許男身高168公分，月薪近人民幣6千元，約台幣2.7萬元，沒有房子，住在母親家中。許男母親常告訴許男「對象是個女的就行，別挑了」、「喜歡的女孩子，這輩子也找不到」，讓他別再妄想，但許男還是盼望未來妻子溫柔賢慧、善良、善解人意，甚至願意為對方辭掉區縣的工作，到女方住的城市找新工作。

看到許男的相親故事，網友紛紛留言：「沒工作更不好找（老婆），千萬不要辭職」、「相親就是求快速匹配人選的，人家女孩子如果自身條件不錯，為什麼不能挑」、「先不說身高不到1米7，34歲了工作5、6千還沒房子」，也有人認為許男找不到對象是自己的問題，「不找自身原因，還怪別人」，「這種家庭一直沒談戀愛，要麼就是原生家庭帶來的影響，要麼是個媽寶男」。