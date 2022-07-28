據Radiant Insights調查研究指出，2020年全球精準健康市場規模約3,198億美元，到2025年規模將達到5,847億美元，年複合成長率達12.8%。為了提升臺灣生醫產業競爭力，增加鏈結國際的機會，經濟部攜手美國嬌生集團（Johnson & Johnson）展開合作，與集團成員之一的楊森藥廠（Janssen Biotech, Inc.）及工研院推出「臺灣楊森計畫」，以專案形式補助、輔導我國生技團隊之研發、製造等能力。今年，嬌生集團創新部門代表在7月28日亞洲生技大展，分享其國際經驗，推廣「臺灣楊森計畫」，一起攜手臺灣共同打造國際生醫共創生態系。

經濟部技術處表示，技術處推動我國生醫產業連結國際大型外商成果豐碩，過去幾年來已促成工研院與默克集團（Merck）合作人才培育，累計培育超過650名菁英種子，阿斯特捷利康（AstraZeneca）也於2020年在臺成立「未來醫療實驗室」。著眼楊森藥廠在疾病早期治療研究的布局，同時為強化臺灣生醫研發量能與力促產業接軌國際，技術處自2018年起推出「臺灣楊森計畫」，與楊森共同挑選具潛力的團隊，以技術轉移或專利授權等方式，與楊森規劃長期合作，佈局精準健康，目前累計支持7個國內團隊進行研發。技術處期盼藉由「臺灣楊森計畫」增進我國生醫產業技術創新與國際競爭力。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬表示，今年徵案主題聚焦「神經科學、數據科學、預防醫學」三大領域，報名案件數超50件，來自業者、法人、新創、學研醫團隊等單位，其中業者參與的比例，較去年的28%提升至32%，顯示「臺灣楊森計畫」日益受到國內生醫廠商的關注與青睞。為此，今年將特別安排生醫專家、生醫加速器／創投來輔導通過初審的團隊，不僅可將團隊的研發與商品化方向更精確對準市場需求、吸取產業實戰經驗，同時可望提高通過複審機率，爭取後續與楊森之深度合作。工研院盼透過此國際合作模式，並運用楊森藥廠資源，協助在臺灣打造國際生醫共創生態系，加強國際廠商來臺合作意願。

亞洲生技展論壇今(28)日將邀請到嬌生集團創新事業體（Johnson & Johnson Innovation）亞太區負責人王丹線上開講，分享如何在亞洲建構可持續的生技產業生態圈，預期可吸引更多生醫研發團隊加入「臺灣楊森計畫」，並有望提升臺灣生醫產業的國際能見度。