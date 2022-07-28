韓國三星半導體近來消息不斷，繼少東李在鎔有可能即將被特赦外，28日公布最新財報中，第2季淨利也年增15%。不過，彭博社卻認為，消費性電子產品需求降溫，三星上季獲利並不如預期，增添2022下半年不少營運變數。

28日，這家全球最大智慧手機以及顯示器製造業者表示，上季淨利成長15.2%，不過卻低於市場預期。彭博社指出，身兼全世界最大記憶體晶片業者，同時有電子未來需求指標性意義的三星半導體部門，上季營收也低於外界預估約22%左右。

目前都有計畫限縮2023年資本資出的蘋果、亞馬遜以及微軟等，都是三星知名大客戶。在下游需求縮手下，三星未來產能擴張勢必也可能受到影響。三星同業SK海力士27日示警，記憶體產品成長趨緩，同時庫存也一直在墊高。

半導體分析師認為，DRAM合約價從4月開始就逐月下滑，5月雖持平，但6月又小跌。自2021下半年以來，每月DRAM出口金額就穩定在35億美元左右，這表示2022年7月以後的成長率將減少更多。

這家韓國最大集團指出，4到6月的淨利雖增至10.95兆韓元，約83億美元，但比預期11.2兆韓元稍低。而晶片銷售量雖大幅成長24%，達28.5兆韓元，還是低於預估值36.7兆韓元。不過，智慧手機以及網絡方面卻大增29%至29.3兆韓元，略高於市場預期。

美國IT調研公司Gartner認為，全球半導體正步入成長趨緩階段，預計會持續到2023年。屆時，整個市場規模估縮減2.5%。同時，經過兩年成長期之後，PC出貨將在2022年減少13%。另外，智慧手機在2021年大賣，銷售量大增近25%後，2022年也估僅小增3.1%。

至於醜聞案在身的李在鎔，27日也傳出韓國政府正考慮特赦這位三星少主。目前李在鎔因賄賂與背信等30個月刑期，才坐了18個月牢後就被假釋出獄。若特赦屬實，可能會選在韓國國慶那天生效。因為，8月15日的獨立光復節，也是韓國傳統宣布特赦的日子。

業界認為，李在鎔被特赦象徵意義大於實質的，因為整個兩年半的刑期將在29日屆滿。不過，對尚有其它官司案纏身的李在鎔來說，若真的無罪的話，將可心無旁鶩地全力來應對台積電，搶奪晶圓代工全球龍頭地位。

2021年8月中旬被假釋出獄的李在鎔，也火速拍板一些久久因自己身陷囹圄，無人敢定奪的公司大事。例如，敲定美國德州高達170億美元晶片廠興建案，大刀破斧修改三星電子組織章程，還有安排高層決策主管職務等。