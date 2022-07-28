2019年跟勇士簽下4年1009萬美元新秀合約的普爾，最近也讓勇士陷入是否提前續約的難題，畢竟勇士當前已經必須繳納高額豪華稅，所以勇士暫時沒有打算今年提前跟普爾續約，而是計畫明年夏天學習太陽匹配先發中鋒艾頓報價留人的操作模式。

根據《The Athletic》記者史萊特與馬克斯湯普生共同報導，普爾的續約條件應該跟拓荒者前鋒安芬尼西蒙斯、尼克後衛布朗生差不多，也就是落在4年1億美元左右的續約條件，等同他的合約一口氣翻了10倍，問題是勇士沒打算今年就處理他的續約。

原因是普爾跟勇士還剩最後一年球隊選項合約，就算今年沒跟他提前續約，明年夏天他只能成為受限制自由球員，代表勇士可以效法太陽今年針對艾頓的操作，太陽先前不肯續約艾頓，直到溜馬給予艾頓4年1.33億美元報價，太陽才匹配合約留人。

目前勇士不只需要擔心普爾續約問題，還有威金斯、卓雷蒙格林兩大先發主力的續約麻煩必須處理，所以勇士打算今年夏天不先跟普爾續約，拖到明年夏天算是相當合理的做法，只是普爾堪稱勇士一手培養出來的得分好手，勇士不太可能輕易放人。