台股加權指數28日開高在14,978.95點，權王台積電（2330）開在509元，法說會釋出穩定展望的聯電（2303），早盤漲幅逾1.6％，IC設計偉詮電（2436）宣布收購陞達科技（4945）股票，帶動IC設計股走強。

惟PA三雄及載板三雄股價疲弱，壓抑台股表現。台股指數早盤拉高，一度躍過萬五關卡，隨後漲幅收歛，上漲50逾點。

受到聯準會一如市場預期升息三碼、主席鮑爾暗示調升速度可能趨緩激勵，美國四大指數全面跳高，由科技類股領軍大漲，那斯達克指數更寫下2020年4月以來最大單日漲幅。

道瓊工業平均指數7月27日終場上漲1.37％（436.05點）、收32,197.59點，創6月9日以來收盤新高。那斯達克指數上漲4.06％（469.85點）、收12,032.42點。

費城半導體指數上漲4.75％（132.04點）、收2,911.00點。

元富投顧指出，目前市場對聯準會（Fed）在7月升息3碼漸有共識，而會後的說明也很重要，若主席鮑爾對通膨控制有較樂觀預期，且暗示9月再升息不會超過2碼，則投資人會傾向樂觀，美股反彈的機會就比較大。

至於財報發布，包括蘋果、亞馬遜恐怕都不是太好，但股價提前下跌反應，屆時是否利空出盡尚待觀察。

而第二季GDP，能夠擺脫連兩季衰退的情況，美股捱過了本周的各項利空考驗，8月空檔期，很有機會再做一次跌深反彈，台股回測月線後，也有機會跟著美股反彈再挑戰季線反壓，指數預期在14,200～15,200點區間，可利用震盪汰弱換強。