搶攻七夕和父親節商機，橘色餐飲集團旗下「橘色涮涮屋」與單人鍋品牌「Extension1by橘色」推出雙重海陸套餐歡慶節日，針對七夕自7月30日至8月4日推出內用限定的「花漾七巧海陸饗」，除了鍋物美饌，更特選台灣自種珍稀食用玫瑰，3秒急凍後透過饕客親手「拍碎」成芬芳玫瑰雨，再與限定甜點「女王蛋糕」一起品嚐，為約會增添雙重食趣。針對父親節則推出適合5至6人小家庭圍爐的「橘嚴選｜頂級海陸宅配組」，一鍵下訂10多款澎湃食材全省免運直送上府，即日起開放預購至8月1日止，並配合黑貓宅配於8月4日至8月8日期間到貨。

開啟台灣高檔啖鍋食尚的「橘色涮涮屋」，一直秉持著寵客至上的原則，陪伴許多伴侶家人團聚歡慶重要食光。今年與有「內湖最美單人鍋物」美譽的「Extension1by橘色」，同步推出內用限定雙人套餐「花漾七巧海陸饗」，橘色涮涮屋以店內嗜蟹饕客必點的青蟳，搭配澎湖直送的紅鰭赤鯛、北海道空運來台生食級干貝、飽滿多汁的新鮮蛤蜊，另特選等臂長的黑虎蝦所組成澎湃海鮮盛合。肉品部分則是牛豬雙饗一次滿足，包括有日本A5和牛小板腱，伊比利黑毛豬肉。最後並有以鮮美海味湯頭與青蟳蟹膏一起熬煮的蟹膏黃金粥。

「Extension1by橘色」雙人套餐同樣推出青蟳為主的海饗盛合，另搭配「海中牛奶」之譽的生蠔、牛奶貝、野生海鱸魚、透抽、草蝦等高達6種食材，滿足想大啖海鮮的口腹慾望。肉品食事則提供A5和牛小板腱及伊比利黑毛豬二擇一。

社群「食」代興起，除了餐點好吃為基本，越來越多人會拍照打卡留念。今年七夕凡點購「花漾七巧海陸饗」，即可品嚐英國皇室專屬的「女王蛋糕」。使用大量黑巧克力結合脆餅製成，作法簡單卻能品味巧克力純粹的濃郁美味，是英國伊麗莎白女王最愛的甜點，也是威廉王子和凱特王妃大婚使用的新郎蛋糕（Groom Cake），蘊藏橘色送給每一對愛侶的祝福。

此外，橘色餐飲集團更用心挑選來自屏東和南投在地自種的有機食用多花瓣玫瑰，於前一日新鮮現採產地直送到店，食用前先浸泡在液態氮數秒，營造煙霧氤氳浪漫視覺感，客人可將急速冷凍的玫瑰以雙手拍碎，化成玫瑰雨落在女王蛋糕上，花瓣與蛋糕一起品嚐，玫瑰清香繚繞唇齒，與伴侶共創視聽觸味嗅五感滿足。

洞察天氣炎熱，宅食需求增加，橘色並針對父親節推出冷凍宅配組合「橘嚴選｜頂級海陸宅配組」，不受地域限制，全台本島皆可免運外送到府，即日起至8月1日開放inline線上平台預購，並於8/4至8/8期間配合黑貓宅配陸續配送。5至6人的餐點分量恰適一般小家庭宅家開鍋，肉品提供和牛組合以及豚雞組合兩款可依喜好自由選擇。和牛組合包含日本A5和牛小板腱、美國Prime小牛排和頂級松阪豬，售價8,888元。豚雞則包含頂級松阪豬、盤克夏黑毛豬及絲羽烏骨雞，售價6,888元。兩款套餐皆包含活凍珍珠鮑魚、北海道干貝、澎湖紅鰭赤鯛等澎派海味，更添加鮮蝦丸、飛魚卵丸等特選手工漿丸和多款自製小點。值得一提的是宅配組合首度提供甜品養生杏仁露，喜愛橘色杏仁豆腐的饕客們千萬不能錯過，所有醬料一應俱全，每套皆附橘色專屬保冷袋，宅家圍爐歡慶也能講究而不將就。