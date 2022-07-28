南京玄奘寺被爆供奉日本戰犯牌位引發社會公憤與官方追懲後，中國佛教協會會長演覺法師27日在「佛教崇儉戒奢的觀念與傳統研討會」上形容此事令佛門蒙羞，為佛教界敲響警鐘，並表態要認真貫徹落實「全面從嚴治教要求」。

南京玄奘寺供奉戰犯事件風波，沒有因為供奉者吳啊萍被拘以及官員被懲後落幕。大陸各佛教場所正遭全面清查，以確保「陳列物中不得出現政治、歷史反面人物、違法犯罪份子及其他有爭議人物」。

演覺法師指出，南京玄奘寺發生損害國家利益、傷害民族感情的惡劣事件，令佛門蒙羞，令佛教四眾弟子痛心，教訓極為深刻慘痛，為全國佛教界敲響了警鐘。各地佛教界要引以為戒，深刻反思，「在事關民族大義的大是大非問題上要始終立場堅定、頭腦清醒、旗幟鮮明，保持高度的敏感性和警覺性」。要以直面問題的勇氣、勇於擔當的精神、刮骨療毒的決心，認真貫徹落實「全面從嚴治教要求」，自我清查，主動整改，切實加強佛教活動場所內部管理。

演覺法師還稱，出家人要做本分的出家人，寺院要回歸清淨的寺院，「佛教要成為服務國家、服務社會、服務大眾的中國化佛教」。