一名楊姓透過手機遊戲認識1名12歲少女後，發現少女很想擁有手遊中的寶物道具，於是承諾贈送遊戲衣服道具給她，但要求少女自拍胸部、下體裸照交換，少女為了道具竟然4度自拍裸露照片給楊男，事後被父親發現後一怒報警偵辦，法官審理後，認為楊男侵害少女身心，依兒少性剝削判他4年4月，仍可上訴。

根據判決書，楊姓男子在民國110年7月間，使用暱稱「滴答滴答滴答」，透過手機遊戲，結識12歲少女小美。楊男向小美表示，如果小美願意自拍裸露胸部照片，就贈送價值1,500至2,000元之遊戲衣服道具，小美受其引誘，竟自拍裸露胸部照片4張傳給楊男觀賞。

接著楊男又分別在同年8月及9月，以相同方式利誘小美在拍下體及胸部裸照傳給他。小美的父親事後發現女兒沉迷手遊，還與不知名男子往來密切，甚至發現女兒自拍裸照給對方，一怒下報警提告。

楊男審理時坦承自己有利誘少女拍照，但沒有散播裸照，而他上傳的頻道是他設立之私人頻道，只有自己1個訂閱者，上傳照片只是供自己便於觀賞。法官調查後，發現楊男也確實並未散播。

法官審酌楊男為成年人，明知小美仍屬稚齡，心智發育尚未健全，思慮亦欠成熟，竟為滿足個人私慾，利用小美經濟能力不足、玩遊戲之興趣，數次以遊戲衣服等道具，引誘她自拍多張猥褻照片，已對小美產生負面影響，以及身心健康及人格健全發展。

法官也認為，楊男始終坦承犯行，雖有與少女家屬調解意願，然少女家屬無意和解，且至今未彌補少女身心受創所受損害，也未獲得少女及其父母之原諒，依兒少性剝削判他4年4月，仍可上訴。