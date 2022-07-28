為闡揚古畫之美，中華郵政公司以國立故宮博物院典藏的「清張若靄畫墨妙珠林（卯）冊」為主題，規劃系列郵票4套，訂於今年8月3日發行首套「秋」，含立秋、處暑、白露、秋分、寒露及霜降等6枚郵票圖案， 面值均為8元，以聯刷方式印製，每枚郵票長邊中間有異形齒孔。

中華郵政表示，《墨妙珠林》為清乾隆時期的巨幅冊頁集，全套共有12冊，以地支編號，卯冊為張若靄所繪二十四節氣圖，其詮釋節氣的方式以山水圖案為主軸，有透過古代大家風格表現當令氣候，或有點綴應時的風俗活動、自然界動植物生態，呈現不同節氣景物的變化。

配合郵票發行，中華郵政特印製首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各1批，提前於8月1日發售。另製作預銷首日戳套票封及預銷原圖明信片，於郵票發行當日供售，歡迎民眾至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」（https：／／stamp.post.gov.tw）訂購。