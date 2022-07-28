民進黨桃園市長參選人林智堅論文案，關鍵人調查員余正煌昨天聲明強調「本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事」。林智堅競辦發言人黃韋鈞今也提出3點，證明林智堅碩論合寫作邏輯，「絕對是原創沒有抄襲的可能性」；並強調，兩人論文之所以相似，是因為陳明通的教學和指導論文寫作的方式。

至於具狀申請台大審定委員會召集人蘇宏達迴避案，昨天遭台大審議會駁回。林智堅委任律師黃帝穎表示，收到公文後5日內會提出覆決救濟，如果蘇宏達持續進行召集的工作，學倫會也會有心證、被污染的情況。蘇宏達未審先判，「報紙頭條全台灣都看到了，只有台大沒看到，我不相信」。

黃韋鈞今指出，林智堅碩論合寫作邏輯，包括使用第一人稱寫作談民調如何進行，是因為該民調是出自競選團隊，但在余正煌的文章中一樣使用第一人稱，然而該民調是林智堅提供的資料，在這裡使用「我們」就會很奇怪。

至於第二點，他說，林智堅碩論的研究架構符合寫作邏輯，例如把「棄保」蔡仁堅的民調數據，證明三腳督現象，但余正煌的研究架構並未設定依變項，卻仍有依變項的段落，顯得比較突兀。

至於最後部分，黃韋鈞說，林碩論的研究變數合乎寫作邏輯，例如林智堅假設選民會因為高學歷支持蔡仁堅，但使用同樣數據的余正煌則假設選民會支持林智堅，就不太符合前文所述，高學歷的選民會支持高學歷的候選人。

至於兩人都將前新竹市長許明財的學歷誤植為「多明尼克肯大學（正確：多明尼肯大學）」，黃韋鈞表示，網路上也可以找到相同的資料，當初林智堅跟指導教授陳明通討論時，也有討論是否加入「社區大學」，但考量嚴謹，所以只寫校名。

至於使用「準碩士」，他說，林原本要寫「碩士班」，但後來陳明通建議調整成「準碩士」，且當時林智堅的競選文宣也都是使用「台大碩士班」。

他也強調，「我們從頭到尾沒有指責余先生抄襲，反而是國民黨甚至直接向台大提出檢舉」。