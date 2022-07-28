新光人壽2017年以2.1億出售北市南京東路房地給新光人壽董事吳東明旗下公司，有低價出售房產之嫌，且未揭露關係人交易，財報不實，金管會依《保險法》特別背信罪、《證交法》財報不實罪將新光人壽董事長吳東進、董事吳東明、新光銀行審核人員黃玉書、周志明4人送辦，台北地檢署調查後，認為吳東進不知買家是堂弟吳東明的公司，另該筆房產因附近有輻射屋，價格減損，且交易獲利僅約2000多萬，對新光人壽影響極微，吳東進等人並無不法犯意，28日將吳東進4人不起訴。

金管會移送指出，2016年新光人壽公開標售位於北市南京東路3段的房地，事後卻由董事吳東明旗下的公司以2.1億元購得，價格低於一般行情，且新光人壽的財報雖有揭露這筆房產交易，卻沒有據實申報為關係人交易，新光人壽董事長吳東進、吳東明等人涉嫌《保險法》特別背信罪、《證交法》財報不實罪，將2人移送北檢偵辦。

另金管會認為，吳東明名下公司，在標購該處房地時，其押標金是向新光銀行貸款，而當時負責的銀行審核授信人員黃玉書、周志明2人明知此事，卻未在申貸文件上註明，未依內部關係人交易方式處理，金管會一併將黃、周2人送辦。

檢方調查時，吳東進辯稱他知道新光人壽標售該筆房地，但不知道買家是堂弟吳東明的公司，另吳東明亦供稱，他未向堂哥吳東進告知此事，在標售過程亦未載明是關係人公司。

檢方為查明新光人壽是低價將房地賣給董事吳東明的公司，傳喚2家鑑價公司人員，鑑價人員證稱，因多年前該房地的同社區有輻射屋，雖未被原委會列管，但市場行情會低於一般行情，因此價格會適度調低，另檢方查出，新光人壽為標售該房地，多年來曾找不同鑑價公司評估，業者的鑑定價格都差不多，因此沒有故意將土地鑑價調低，涉嫌低價出售圖利吳東明的 事證。

此外，對於新光人壽財報未揭露關係人交易一事，檢方認為，吳東明並不負責財報簽署業務，吳東進雖然知悉房地價售案，但對買家背景不知情，加上財報揭露須具有「重大性」，雖然該交易案金額高達2.1億，新光人壽獲利約2000多萬元，但其金額占新光人壽的資產總值及交易價格比率極低，難認具有「重大性」，認定吳東進、吳東明等人並無不法意圖，依罪嫌不足，將吳東進、吳東明4人不起訴。