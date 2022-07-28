今天在大聯盟場上運動家以4：2擊退太空人，而此戰開賽前迎來兩位重量級嘉賓，NBA勇士隊球星柯瑞(Stephen Curry)與妻子到奧克蘭主場開球，雖然兩人的合體開球表現不佳，柯瑞甚至投出暴投，不過他拿起棒子進行打擊練習時卻有模有樣，姿勢還算流暢，也幾度將球順利擊出，為自己討回了一點顏面。

Steph and Ayesha throw out the first pitch ⚾ pic.twitter.com/MVSdq1iEWv — NBC Sports Bay Area & CA (@NBCSAuthentic) July 27, 2022

在地球星柯瑞造訪運動家主場，以自己基金會名義帶了超過一千位孩童，前來觀看運動家與太空人系列賽最後一戰，並與妻子受邀擔任開球嘉賓，他與妻子艾莎(Ayesha Curry)一同上投手丘，艾莎先出手來了一記力道不足的「軟弱曲球」，距離太短直接落地，而在捕手還未反應過來時，柯瑞又送出偏離軌道的大暴投。

事後他表示自己想催一下球速，導致投球出現偏差，還好捕手接得漂亮，讓他看來沒那麼糟。不過柯瑞早在賽前打擊練習就證明了身手，他拿起棒子在打擊網前進行訓練，揮棒姿態相當不錯，更幾度將球成功擊出，而他透露13歲前都在打棒球，有一點基礎，父親戴爾柯瑞(Dell Curry)更曾在1985年被金鶯在選秀會相中。