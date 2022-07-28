民進黨桃園市長參選人林智堅接連陷入論文、球場風波，同黨立委高嘉瑜憂心，未來綠營在北北基桃竹選情恐因此「1屍5命」。對此，民進黨台北市長參選人陳時中28日受訪表示，這種講法用詞稍微強烈，顯露高嘉瑜的擔憂，但現在不是做文字獄的時候，大家互相尊重。

陳時中上午參觀臺灣創價學會至善藝文中心，媒體詢問高嘉瑜加入競選團隊任副主委兼分區總督導後，卻說出新竹風暴可能影響北台灣選情，甚至用「1屍5命」來比喻，黨內基層認為不太合適。

他表示，高嘉瑜有自己的見解，但對「1屍5命」的講法，他認為用詞稍微強烈，顯露對方的擔憂，但現在時代不是做文革或文字獄的時候，大家互相尊重，能夠有所提醒，大家就有所改進。

外傳今晚原訂有場和黨籍台北市議員林世宗的見面會，疑似因動員不足臨時取消，他則強調，自己相信不是這樣，可能是相關場地問題，競選總部這邊會比較了解。