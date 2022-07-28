關於民進黨桃園市長參選人林智堅論文門，台大學術倫理審定委員會昨(27日)駁回林委任律師所提，蘇宏達應迴避的申請案。而關鍵人物新竹市調查站調查員余正煌也發表聲明強調，「本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事」。對此，《盧秀芳中天辣晚報》派出辮子妹進行街頭訪問，有一名台大校友對此表示，「我覺得很不好意思，怎麼會抄襲嘛，他(林智堅)始終不承認是抄襲，那就很奇怪」。

在余正煌發表聲明後，中天節目《盧秀芳中天辣晚報》昨(27日)走上街頭實際詢問民眾對於林智堅論文案的看法，其中有一位是台大校友的男性民眾表示，「我是台大畢業的，我覺得很不好意思，怎麼會抄襲嘛，他(林智堅)始終不承認是抄襲，那就很奇怪，人家已經對出來有多少比例一樣、錯字、拼法都一樣錯，這是不可能的事」。

另外，有民眾接受訪問時則是認為「是就是，不是就不是，就承認就好啦」、「有點帶頭作亂的感覺」、「死不認錯印象很不好，因為看他(林智堅)也是很像在狡辯的感覺吧」、「如果真的是抄襲就是承認就好」。還有民眾說，台灣已經沒有公平正義可說了，這就是自己對台灣悲觀的看法。