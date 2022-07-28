保七總隊第四大隊於去年7月中旬，接獲林務局羅東林區管理處通報，在宜蘭縣五結鄉海邊保安林內發現遭人任意棄置、焚燒廢棄物，也波及到其餘林木。（保七總隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

曾嫌與共犯直接將整車的廢棄物任意棄置在保安林內的草叢裡，還使用打火機將整堆的廢家俱、廢木板、垃圾等點燃後，也不管是否會波及附近林木，就放任其熊熊大火燃燒，逕自揚長而去。（保七總隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

曾嫌與共犯直接將整車的廢棄物任意棄置在保安林內的草叢裡，還使用打火機將整堆的廢家俱、廢木板、垃圾等點燃後，也不管是否會波及附近林木，就放任其熊熊大火燃燒，逕自揚長而去。（保七總隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

保七總隊第四大隊於去年7月中旬，接獲林務局羅東林區管理處通報，在宜蘭縣五結鄉海邊保安林內發現遭人任意棄置、焚燒廢棄物，也波及到其餘林木；警方利用空拍機、微型攝影機發現，行徑惡劣的曾姓犯嫌，全案經調查後，28日將曾嫌以涉嫌違反森林法、廢棄物清理法等罪嫌，函請台灣宜蘭地方檢察署偵辦。

據了解，40餘歲曾嫌與共犯，在五結鄉海邊保安林內任意棄置廢棄物，更誇張的是，現場還有焚燒廢棄物的跡象，同時也波及到保安林內的其餘海岸林木，計受害種類有黃槿、木麻黃等林木高達11株。

警方利用空拍機巡查並調閱出保安林內犯罪現場附近的微型攝影機發現，曾嫌與共犯直接將整車的廢棄物任意棄置在保安林內的草叢裡，還使用打火機將整堆的廢家俱、廢木板、垃圾等點燃後，也不管是否會波及附近林木，就放任其熊熊大火燃燒，逕自揚長而去。

警方會同羅東林管處及宜蘭縣政府環境保護局至現場勘查並蒐集證據，另依循影像畫面中的線索，將涉案的曾姓犯嫌通知到案說明；經警方查明，曾嫌在未領有合法的廢棄物清除許可文件情況下，貪圖方便直接將自家廢棄物任意棄置於人煙稀少的林地內。

另又疑似想湮滅證據，不顧後果將整堆易燃廢棄物引火焚燒，造成保安林內多處林木焚毀，全案經警方調查後，28日將曾嫌以涉嫌違反森林法、廢棄物清理法等罪嫌函請宜檢偵辦，其共犯持續追查中。

保七總隊第四大隊副大隊長邱盛煥表示，曾嫌涉嫌違反《廢棄物清理法》第41條第1項暨46條第4款相關規定，可處1年以上、5年以下有期徒刑及併科1500萬元罰金；另於保安林地內引火焚毀森林，亦涉嫌觸犯《森林法》第53條第1項、54條相關規定，可處3年以上10年以下有期徒刑。