台鐵外台鐵今晨發生焊軌車出軌事故，現場搶修狀況。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

因焊軌車事故許多旅客行程受影響。（洪靖宜攝）

台鐵今凌晨3時，新左營至高雄區間發生焊軌車出軌事故，造成多班列車延誤，影響旅客通勤，有些人是到了車站才知道。台鐵仍持續進行搶救作業，直到10時30分完成修復鐵軌完成，待檢查中。截至上午10點整，影響27列次，延誤282分，旅客約5300人。

因焊軌車出軌導致新左營站至高雄站南下北上列車僅西線單線行車，台鐵立刻成立一級緊急應變小組，並到現場搶修，但已經影響不少旅客通勤，事故點是鼓山和三塊厝間。

台鐵高雄站站務主任侯忠何說說，現場是晚上正進行軌道焊接施工，各單位獲報後緊急到場搶修，主要是一部分鐵軌脫離，造成列車無法正常行駛。一直到10時30分台鐵表示復軌完成，後續仍得測試，事故原因仍待詳細調查。截至上午10點整，影響27列次，延誤282分，旅客約5300人。

由於碰上清晨上班尖峰時段，只能單線通車也連帶其他班次受到影響，導致不少乘客通勤被影響，有乘客到車站才知道狀況，趕緊轉搭捷運，也有通勤族無奈，好不容易等到火車來了，直呼下車後要趕搭小黃，否則怕上班來不及。

台鐵表示，對號列車晚點超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費；持用非對號列車車票旅客運送遲延45分鐘以上，可於1年之內免費憑原票兌換同級同區間乘車壹次；持用電子票證旅客運送遲延45分鐘以上當次乘車免扣款；定期票延長使用期限壹日。