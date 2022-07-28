中秋夯肉已成為全民運動，去年中秋全台17縣市宣布戶外禁烤令，近期隨著疫情逐步趨緩，預估今年三天中秋連假民眾將會加倍慶祝，彌補去年缺烤之憾！根據市場推估，今年中秋若無疫情或颱風干擾，市場商機可望成長3成、上看600億元！為搶食戶外烤肉商機，新天地（8940）今年中秋推出2款海陸烤肉組搶市！

根據網路BBQ聲量調查，中秋10大熱門烤物排行第一名是肉片、其次就是海鮮，民眾喜歡烤海鮮除了美味外，熱量負擔較低是主要因素。然而，依燒烤難易度排行，海鮮排名在前五名，主因為海鮮含水量多、油脂少，燒烤過程一不留意就容易黏在網子上，不是烤不熟就是烤焦，堪比「烤物大魔王」！

為此，新天地餐飲集團針對民眾的痛點，提出「中秋烤海鮮零失敗」的解決方案，將海鮮食材調味後用鋁箔盒冷凍真空保存，直接上火烤，大幅降低烤海鮮失敗率、減少丟棄浪費，既方便又不失動手樂趣。

新天地今年推出2款中秋海陸烤肉組，強調「輕鬆烤、零失敗、廚藝好」三大特色，首創海鮮易烤盒，將新鮮海產分切後調味，用鋁箔盒冷凍真空袋裝盛，解凍後直接上火烤，輕鬆攪拌零失敗。

新天地整套組合餐包含多款肉品，嚴選美國Prime、Choice級牛肉、產銷履歷冷氣雞、櫻桃鴨及台灣豬，搭配2款清爽沾醬，紓解烤肉油膩的味蕾。

新天地表示，四款海鮮易烤盒，由主廚陳昆煌研發，運用食材佐搭的特性，輕鬆幫料理加分，如「起司松露干貝」運用起司辛醇黏稠，帶出北海道干貝鹹鮮迷人；「海膽奶油中卷」以海膽奶油鹹味作為調味，搭配厚實Q彈的中卷，滋味濃郁。

另兩道重口味料理「藤椒川麻海瓜子」及「泰式檸檬香辣蝦」，掌握辛香料風味及果酸滋味，酸中帶辣開胃，同時襯出海鮮肉質細膩度。

新天地2款海陸組合餐分為4人份及6人份，價位1,999元及2,999元，即日起至9/5前網路下訂可享早鳥免運優惠，限量2,000組。

此外，新天地力挺石斑漁民做公益，將高價石斑魚以近乎成本價，研發「藤椒玉筍海石斑」，每組加購價180元，讓民眾可以簡易、輕鬆易入手，享用美味的石斑魚燒烤料理，藉由中秋全民烤石斑，推升石斑魚的使用量，支持石斑漁民度過難關，讓今年烤肉清單更具鮮滋與意義。