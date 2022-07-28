台南市歸仁區某幼兒園翁姓女教師遭控2年前管教5歲郭姓男童，徒手捏郭童左胸2次，造成郭童左胸瘀挫傷，學童家長憤而提告傷害，翁師涉傷害被起訴，一審法官判翁女無罪，經上訴，二審逆轉，依成年人故意對兒童犯傷害罪，改判翁女拘役50日。

判決書指出，翁師因不滿郭童未聽其指示行動，2020年9月16日在幼兒園廣場旁走廊，徒手捏郭童左胸口2次，郭童當天經奇美醫院診斷驗傷，有左胸瘀挫傷，翁矢口否認傷勢是她造成，辯稱「我只是因管教，拉郭童左肩」。男童驗傷後提告，男童及父母3人向翁師及幼兒園請求連帶精神賠償共150萬元。

一審合議庭勘驗幼兒園監視器畫面，男童案發當日曾遭班上女同學推左胸、另班上有3名男同學以雙手推其胸口，男童傷勢不排除為其他兒童造成的，且監視畫面未有翁師掐捏郭童左胸動作，一審判決翁女無罪。

二審認為，男童非全程正向面對監視器，2人甚至多次移到柱子後方，且部分動作遭柱子擋住，未能錄得翁師掐捏男童左胸畫面。

合議庭指出，原判決疏未審酌男童傷勢及其他4名兒童年齡、身型、及與男童推擠的情況，逕認男童受傷不排除為其他兒童造成，且監視畫面又未有翁師掐捏男童左胸動作，而判決翁師無罪，理由論斷並不恰當，因而撤銷改判。法官認翁女成年人故意對兒童犯傷害罪，處拘役50日，可易科罰金，可上訴。