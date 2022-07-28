俄羅斯總統普丁減供歐洲天然氣，歐洲多個國家備受衝擊，以英國為例，目前正深陷高通膨危機，日前公布6月消費者物價指數CPI年增9.4％，繼續改寫40年來最大增幅。美國財經媒體進一步指出，英國百姓每月電費恐超過500英鎊（折合約新台幣1.82萬元）。

根據美國財經媒體報導，俄羅斯限制歐洲的天然氣供應，一舉將英國電價推至新高，諮詢機構BFY預估，英國今年冬天的能源成本預計將創下歷史新高，1個月的平均電費帳單可能超過500英鎊，是去年平均費用的3倍之多。BFY高級顧問Gemma Berwick說，「今年冬季大量英國民眾將無法支付帳單，普通家庭將陷入燃料貧困。」

英國《每日郵報》先前引述能源諮詢公司「康沃爾（Cornwall Insight）」預測指出，明年元月英國一般家庭的一年電費，可能增加至3000多英鎊（約超過 10 .8萬新台幣），專家警告可能使「數百萬人陷入貧困」。

全球知名諮詢機構安永EY-Parthenon則預告，英國通膨恐繼續往上衝，冬季通膨率恐上看15%。面對通膨持續飆升，英國銀行自去年12月起5度升息，外界預料8月將再度升息。