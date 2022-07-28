38歲的台日混血女星Makiyo（川島茉樹代）去年底與小4歲老公金先生（小金）交往後沒多久，就發現自己懷孕，而小倆口也在今年520當天到台北松山戶政事務所公證結婚，正式升格成為人妻。而如今已懷孕7個月的她，近日卻被媒體拍到與親友用完餐後，於路邊抽菸的吞吐模樣，讓不少人看到後都相當傻眼。

根據《蘋果日報》的報導，目前已懷孕7個月的Makiyo，近日被媒體拍到穿著一件粉色T恤搭配綠色吊帶褲，打扮輕鬆地與姊姊、老公及其他親友一同前往咖啡廳用餐，但沒想到結束後一行人一走出咖啡廳就立刻拿出香菸，大辣辣地聚在一起一邊聊天一邊抽菸，就連挺著大肚子的Makiyo也熟練的拿起香菸猛抽，絲毫不擔心自己的行為會影響到腹中胎兒也已違反了《菸害防制法》的相關規定。

值得一提的是，Makiyo的媽媽7年前因肺癌病逝，而有菸癮多年的Makiyo先前接受採訪時也表示自己知道抽菸是不好的行為，之後會嘗試戒菸，沒想到如今懷著7個月的孕肚仍繼續抽菸，令人相當擔憂。

事實上，Makiyo多年前就因酒後喝醉毆打計程車司機的脫序行為登上社會新聞版面，她的演藝事業也因此陷入谷底，直到今年5月宣布與圈外男友金先生閃婚並懷孕才又開始登上綜藝節目暢談懷孕的心路歷程，慢慢重拾演藝事業。

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