在智慧型手機、汽車和武器等各種產品所需的微晶片短缺之際，美國聯邦參議院今天通過「晶片法案」（CHIPS Act）以提振國內半導體生產，接下來將交付聯邦眾議院表決。

法新社報導，這項法案將挹注520億美元用於提升國內半導體生產，以及未來5年逾1000億美元用於研究發展。

這項法案在參院罕見獲兩黨支持，以64票同意、33票反對的結果通過，有17名共和黨籍參議員加入民主黨行列投下贊成票。

美國總統拜登樂見參院通過此案，他說，此案將「加速在美國製造半導體，降低從汽車到洗碗機等各種商品的售價。」

拜登在聲明中說：「這也將創造就業機會…在美國的高薪工作。」

「這意味著美國供應鏈將更具韌性，我們將不再如此依賴外國提供美國消費大眾及國家安全所需的關鍵技術。」

晶片大多是在亞洲製造，全球半導體供應因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封鎖措施而受到嚴重干擾，引發晶片短缺，繼而導致去年汽車生產減緩及物價飛漲。

美國聯邦參議院今天通過的「晶片法案」版本將向美國半導體製造廠提供390億美元資金，另外130億美元用於研發。

韓國鮮京集團（SK Group）昨天才宣布將大舉在美國投資半導體和其他尖端產業。鮮京集團表示，計劃「擴大對美投資220億美元，包括半導體、綠色能源和生物科技領域，將在美國創造數以萬計高科技、高所得的新工作機會」。

此外，路透社提到，聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的丈夫保羅．裴洛西（Paul Pelosi）昨天出售晶片製造商輝達公司（Nvidia）的持股。一般預期眾院數天後將考慮立法，提供超過700億美元的補助和稅收抵免以刺激美國半導體產業。

裴洛西在一項定期交易報告中公布保羅以約410萬美元出售2萬5000股輝達股票，虧損34萬1365美元。

根據美國一項2012年的法律，議員利用國會工作取得的資訊牟取個人利益，屬違法行為。這項法律規定議員須在45天內公布自己或家人的股票交易資訊。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）