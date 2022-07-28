國軍漢光38號演習第4天，海軍陸戰隊在屏東加祿堂執行「聯合登陸作戰」操演。（謝佳潾攝）

國軍漢光38號演習第4天，海軍陸戰隊在屏東加祿堂執行「聯合登陸作戰」操演。（謝佳潾攝）

國軍漢光38號演習第4天，海軍陸戰隊在屏東加祿堂執行「聯合登陸作戰」操演。（謝佳潾攝）

國軍漢光38號演習第4天，海軍陸戰隊在屏東加祿堂執行「聯合登陸作戰」操演。（謝佳潾攝）

國軍漢光38號演習第4天，海軍陸戰隊在屏東加祿堂執行「聯合登陸作戰」操演。（謝佳潾攝）

國軍漢光38號演習第4天，海軍陸戰隊在屏東加祿堂執行「聯合登陸作戰」操演。（謝佳潾攝）

國軍漢光38號演習第4天，海軍陸戰隊在屏東加祿堂執行「聯合登陸作戰」操演。（謝佳潾攝）

國軍漢光38號演習第4天，海軍陸戰隊在屏東加祿堂執行「聯合登陸作戰」操演。（謝佳潾攝）

國軍漢光38號演習第4天，海軍陸戰隊在屏東加祿堂執行「聯合登陸作戰」操演。（謝佳潾攝）

國軍漢光38號演習第4天，海軍陸戰隊在屏東加祿堂執行「聯合登陸作戰」操演。（謝佳潾攝）

國軍漢光38號演習第4天，海軍陸戰隊在屏東加祿堂執行「聯合登陸作戰」操演。（謝佳潾攝）

漢光38號演習28日上午在屏東加祿堂海邊演練聯合登陸作戰，陸戰旅、海、空軍編成聯合兩棲特遣部隊，採攻擊軍態勢實施兩棲突擊作戰，陸戰隊官兵搭乘AAV7兩棲突擊車登陸實施水中爆破清除障礙物，激起五條水柱。（黃子明攝）

漢光38號演習28日上午在屏東加祿堂海邊演練聯合登陸作戰，陸戰旅、海、空軍編成聯合兩棲特遣部隊，採攻擊軍態勢實施兩棲突擊作戰，陸戰隊官兵搭乘AAV7兩棲突擊車登陸施放反紅外線煙幕彈掩護。（黃子明攝）

漢光38號演習28日上午在屏東加祿堂海邊演練聯合登陸作戰，陸戰旅、海、空軍編成聯合兩棲特遣部隊，採攻擊軍態勢實施兩棲突擊作戰，陸戰隊官兵搭乘AAV7兩棲突擊車登陸後，立即向敵人陣地展開攻擊。（黃子明攝）

漢光38號演習28日上午在屏東加祿堂海邊演練聯合登陸作戰，陸戰旅、海、空軍編成聯合兩棲特遣部隊，採攻擊軍態勢實施兩棲突擊作戰，陸戰隊官兵搭乘AAV7兩棲突擊車駛出中平號（233，左）軍艦，準備登陸突擊，曾為美軍戰車登陸艦的中啟艦（218，右）也參與演習。（黃子明攝）

國軍漢光38號演習第4天，海軍陸戰隊在屏東加祿堂執行「聯合登陸作戰」操演，由IDF戰機先行實施海灘鎮壓後，戰鬥突擊艇隨即搶灘，隨後18艘AAV-7兩棲突擊車分3舟波陸續登陸，場面十分震撼，不少圍觀民眾看得驚呼連連。

陸戰九九旅步28日在屏東加祿堂執行「聯合登陸作戰」操演，由CRRC突擊艇作前鋒部隊開闢登陸點後，透過IDF戰機釋放熱燄彈，以大角度轉彎投彈，模擬實施海灘鎮壓，同一時間，海上由中平號戰車登陸艦施放AAV-7兩棲突擊車泛水前進，並投放煙霧彈掩蔽，透過水中爆破開闢安全航道，順利搶灘。

陸戰九九旅步一營中校營長李一亨說，在此次基地課程中，除熟稔各項兩棲作戰技能外，也更加精進武裝泅渡、操舟、兩棲突擊車搭載及灘頭突擊等組合科目，他也先後帶領官兵完成戰備偵巡、多人操作武器測驗及兩棲基地等任務，在執行過程中，除要求部隊達成任務外，「成效與安全」更是首要考量。

他強調，此次任務除運用組織系統有效掌握官兵身心狀況及各項危安因素，及督導幹部確實完成風險管控外，同時也在操作前、中、後詳細檢查，務求在「精 實、有效、安全」的前提下完成任務。

海軍陸戰隊指揮部指出，此次演習是由年度兩棲基地完訓的陸戰旅及海、空兵力編成聯合兩棲特遣部隊，採攻擊軍的態勢實施兩棲突擊作戰，以突擊艇及兩棲突擊車等載具編成突擊舟波，達到兵力快速登陸的攻勢，並在海、空軍支援掩護下，向目標區灘岸登陸，迅速控領海灘附近要點，建立灘頭陣地。