33歲香港女星陳靜（DaDa）有張甜美氣質臉蛋和35E上圍，先前曾以《低俗喜劇》獲得香港電影金像獎最佳女配角獎，曾坦言相信風水的她，去年在大師指點下租了間號稱能增進人氣的極致風水屋，今(28日)港媒報導，陳靜近日悄悄砸了2200萬港幣（約5.7億台幣）入手新豪宅，遭質疑是否被有心人「照顧」？她也大方回應了。

陳靜先前和「八爺」鄭嘉穎在電影《焚身》中有親密對手戲，陳靜在片中不惜當小三，最後還得到精神病，讓不少人相當羨慕鄭嘉穎跟陳靜在片中的互動，受訪時已有家室的鄭嘉穎則是撇清沒有過類似經歷，更不可能像劇本演的一樣喝醉出軌，身為「愛妻一族」的他還表示為了怕太太吃醋，拍床戲都有先報備，也可見陳靜的魅力。

近年人氣越來越旺的陳靜，去年入住了風水師建議旺人氣的豪宅，當時她受訪表示自己出道13年期間已經搬過10次家，而她搬家不久果然立即和經紀人續約3年，還跟古天樂旗下的電影公司簽約，最近風水屋租期期滿，外界好奇她新動向，沒想到她已經擺脫租屋生活，秘密入手豪宅。

據《東網》報導，傳聞陳靜最近買進在大角咀新盤的一間豪宅，價格約5.7億台幣，她受訪時承認真的買房了，被問會不會擔心外界傳她「被人照顧」？她大笑說：「我都幾歲了，我也想找到照顧我一輩子的男人啊，我不是豪門，還要繼續拍戲繳房貸」。

陳靜更說，自己過去低潮時曾寫下「生活很累，人言可畏」，9年過去她感謝那個繼續撐下去的自己，對流言蜚語也不再在意，「很多女演員都努力工作改善家人生活，但買房子就說『被照顧』，為什麼要這樣貼標籤？」她也說其實自己已經買過5次房，靠賣出獲利過千萬，現在這間房子是跟妹妹合買的，只是希望給家人更好的生活空間。