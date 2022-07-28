一名曾任國小教師的男子被起訴，明知被診斷出患病，同時也在醫院進行長期治療，卻隱瞞自己的病情，與另名男友人在自家住處進行「無套口交」，最高法院駁回檢方上訴，認為2人未射精，在醫學上並沒有造成非愛滋病毒感染者感染愛滋病毒之可能，判決無罪確定。

檢察官起訴指控，該名男子擁有碩士學歷且曾擔任教師，他明知其因感染人類免疫缺乏病毒而罹有後天免疫缺乏症候群（俗稱「愛滋病」)，而為人類免疫缺乏病毒之感染者，卻隱瞞自己是感染者身分。

2017年5月22日至24日，他在其北市中山區住處與吳姓男子為口交、肛交行為，吳事後進行愛滋病篩檢，結果呈陰性反應，而未罹患後天免疫缺乏症候群，檢方依明知自己為人類免疫缺乏病毒之感染者，隱瞞而與他人進行危險性行為，致傳染於人而未遂罪將他起訴。

台北地方法院將他判囚1年5月，但台灣高等法院更一審審理後認為，依憑卷內相關證據資料，認定被告罹患後天免疫缺乏症候群，與吳口交及由吳為其口交，2人均未射精，檢方起訴認為被告有對吳為肛交行為，依卷內事證，尚屬無法證明。

更一審函詢台大醫院後，經鑑定結果指出，依醫學臨床見解，感染者與非感染者互為口交，因感染者未射精、未流血，有傳染性的愛滋病毒仍存在感染者體內，在醫學上並沒有造成非愛滋病毒感染者感染愛滋病毒之可能。

更一審認為，被告與未感染之男性分別為口交行為，在醫學上並沒有造成非愛滋病毒感染者感染愛滋病毒之可能，他的行為與法律規定，造成人類免疫缺乏病毒感染之性行為之危險性行為的要件不符，判決無罪，檢不服上訴，遭最高法院駁回。