美國新墨西哥州霍羅曼空軍基地（Holloman Air Force Base）上周六發生一起幻象F1（Mirage F1）型戰機刺穿機場警備車輛內的意外，所幸沒人受傷。

據美國軍事網《任務與目標》（TASK & PURPOSE）27日報導，上周六上午，一架幻象F1型戰機在新墨西哥州霍洛曼空軍基進行例行訓練時，機頭的空速管（Pitot）直接插進了第49聯隊一輛警備車的車身，該警備隊發言人奧塔維亞諾（Denis Ottaviano）說。「這次意外沒有造成人員傷亡，為了確保調查進行，將不會提供其他信息。」

從影片上來看，幻象戰機和警備隊用車都沒有受到重創。而值得注意的是，幻象F1並不是美國空軍的戰機，這台冷戰時期的噴射戰機曾是法國空軍的制式戰鬥機，後來被幻象2000取代，據《全球飛行》（FlightGlobal）網說，這款戰機很受歡迎，至少在11個國家銷售，直到 2014 年都還在法國空軍擔任戰術偵察任務。這架噴射戰機至今仍活躍於私人空軍承包商空優戰術公司（Airborne Tactical Advantage Company，ATAC）2020年和空軍簽約，專門扮演假想敵，對抗在霍洛曼空軍基地受訓的美國戰機。

這次意外大幅增加了網友對私人空軍承包商的認識，除了空優戰術公司外，還有飛龍國際（Draken International），後者擁有全球最大的私人空軍機隊，而這兩家公司除了承攬演習訓練合約外，業務範圍也包含真正的軍事行動，對空、對地以及反艦任務，讓網友得以認識私有化空軍的領域。