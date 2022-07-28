據中國駐美國大使館網站27日消息，26日晚間中國駐美國使館舉行招待會，慶祝中國人民解放軍建軍95周年。駐美大使秦剛發表主旨講話，指出台灣問題一直是中美關係中最重要、最敏感的核心問題。中國政府珍視台海和平穩定，願盡最大努力實現國家和平統一。但台獨分裂勢力及其活動對台海和平穩定構成最大威脅。如果有人試圖把台灣從中國分裂出去，如果有人執意挑戰中方底線，中國軍隊必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。

秦剛指出，保持兩軍關係穩定對中美關係至關重要。今年4月以來，兩軍高層3次通話與會晤，為下步交往奠定良好基礎。希望雙方共同努力，加強溝通交流，增進軍事互信，管控風險危機，推進反恐維和、軍事醫學、軍事環保等共同利益領域的合作，為推動兩國兩軍關係穩定發展作出積極努力。

據觀察者網引述秦剛致詞中指出，中國堅定走和平發展道路，奉行防禦性國防政策。中國軍隊始終是世界和平的維護者和貢獻者。

秦剛表示，今年是也是前美國總統尼克森訪華50周年。當初中美兩國老一輩領導人以非凡的智慧和遠見，打開了中美交往的大門。50年後的今天，中美關係再次走到新的十字路口，要共同探索不同社會制度、不同發展道路、不同歷史文明的兩個大國在這個星球上和平共處之道。